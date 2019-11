Togo : le palais de Lomé, désormais un musée pour réconcilier les mémoires

Alors que le palais s'apprête à ouvrir ses portes sur le boulevard du Mono, face à la plage, les dernières perceuses s'activent pour fixer les ?uvres aux murs. Cinq expositions vont être présentées pour les débuts de ce projet de centre d'art et de culture, inédit dans le pays. Accessible le 28 novembre, avec la volonté première de présenter les talents créatifs d'Afrique et de ses diasporas, il se veut aussi un espace pour rendre hommage aux artistes togolais. Comme Kossi Aguessy, designer décédé en avril 2017 alors qu'il préparait cette exposition. La curatrice, Sandra Agbessi, se félicite par ailleurs de voir du design exposé à Lomé : « À part des showrooms commerciaux, il n'y a pas d'espaces dédiés au design en Afrique de l'Ouest. C'est important de donner un espace pour reconnaître les artistes designers d'ici. »Lire aussi Sénégal ? El Hadj Ibrahima Ndao : « La mondialisation interroge tous les peuples sur leur passé »Le lieu de tous les Togolais ?Si le design a une place à part entière dans le musée, le palais accueille pour ses débuts divers sujets d'exposition. Le « Togo des rois » présente les tenues, objets et artefacts traditionnels royaux. Une salle dévoile l'évolution architecturale du lieu jusqu'à la fin de sa rénovation. Une autre accueille l'exposition « Three Borders » et réunit des artistes venus du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. « Quatre pays, trois frontières, tracées au hasard,...