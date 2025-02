Todd Boehly co-dirige un site qui revend des places de Premier League à prix d’or

Profiter de ce que l’on dénonce publiquement.

C’est ce que semble faire en ce moment Todd Boehly . Le patron américain des Blues est impliqué dans un système de revente de places des matchs de Chelsea et d’affiches de Premier League , via le site Vivid Seats qu’il co-dirige, rapporte The Telegraph . Non utilisable par un Britannique, celui-ci permet aux étrangers d’acquérir et de revendre des places pour des grosses affiches, à des prix entre 20 et 40% supérieurs au montant initial, en plus d’un prélèvement de 10% de frais de services.…

TJ pour SOFOOT.com