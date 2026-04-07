Tirs près du consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué et deux autres blessés-gouverneur

(Actualisé avec déclarations du gouverneur, précisions et contexte)

Un assaillant a été tué et deux autres ont été blessés lors d'un échange de tirs avec la police près du consulat israélien à Istanbul mardi, a déclaré le gouverneur de la ville, faisant également état de deux policiers légèrement blessés.

Les assaillants ont utilisé des fusils et des pistolets lors de l'attaque, a indiqué aux journalistes le gouverneur Davut Gul, présent sur place. Il a ajouté qu'aucun membre du personnel diplomatique israélien n'était présent au consulat depuis deux ans et demi.

Les trois assaillants avaient des liens avec une organisation qui "exploite la religion", a ensuite déclaré le ministre turc de l'Intérieur, Mustafa Ciftci, précisant que deux d'entre eux étaient frères.

Une vidéo de Reuters montre des policiers dégainant leurs armes et se mettant à couvert alors que des coups de feu retentissent pendant au moins dix minutes. Une personne à terre couverte de sang apparaît également sur les images.

Sur d'autres images obtenues par Reuters un assaillant présumé se déplace entre des bus de police blancs en stationnement, tirant pendant plusieurs minutes avec un fusil automatique et un pistolet, tandis que deux corps gisent dans des rues voisines et sur des étendues d'herbe.

Une forte présence policière armée est présente en permanence dans le secteur du consulat israélien depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, en 2023.

Le ministre turc de la Justice a déclaré qu'une enquête serait ouverte sur cette fusillade, précisant que trois procureurs ont été chargés de l'affaire.

Selon des sources, aucun diplomate israélien n'est actuellement en poste en Turquie, que ce soit au consulat d'Istanbul ou à l'ambassade d'Ankara.

(Reportage Emin Caliskan, Bulent Usta et Ece Toksabay, rédigé par Daren Butler, version française Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)