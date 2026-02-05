Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève
Réconciliation rapide. Après s’être refusé à jouer pour Al-Nassr ce lundi, Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement seulement deux jours plus tard .
Pour rappel, la superstar portugaise était furieuse contre la direction de son club, car son ancien coéquipier Karim Benzema s’apprêtait à rejoindre le rival Al-Hilal . Ronaldo avait depuis longtemps demandé à son club de recruter le Français.…
JE pour SOFOOT.com
