 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 10:38

Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève

Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève

Réconciliation rapide. Après s’être refusé à jouer pour Al-Nassr ce lundi, Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement seulement deux jours plus tard .

Pour rappel, la superstar portugaise était furieuse contre la direction de son club, car son ancien coéquipier Karim Benzema s’apprêtait à rejoindre le rival Al-Hilal . Ronaldo avait depuis longtemps demandé à son club de recruter le Français.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank