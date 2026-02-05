Duje Ćaleta-Car a trouvé une nouvelle technique pour défendre sur un attaquant
Et personne n’y a pensé avant ? Ce mercredi, Duje Ćaleta-Car est devenu un précurseur, en inventant une nouvelle manière de défendre. Alors que sa Real Sociedad menait 2-1 contre Alavés, son adversaire en quarts de la coupe nationale espagnole, l’ancien défenseur de l’OL a trouvé une technique révolutionnaire pour contrer Toni Martinez , lancé en pleine bourre dans la surface, en aveuglant l’attaquant adverse avec son propre maillot.
pic.twitter.com/QKnf59EqV8…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
