Timmy, la baleine secourue en Allemagne, serait-elle morte au Danemark?

Les autorités danoises vérifiaient vendredi si un cétacé retrouvé mort dans leurs eaux pouvait être Timmy, la baleine à bosse dont le sauvetage et la remise à l’eau ont captivé l’Allemagne voisine.

Selon l’Agence danoise de protection de l’environnement, la baleine a été retrouvée près de la petite île d’Anholt, dans le détroit du Kattegat. Le lieu se trouve à environ 200 km de l’endroit où "Timmy" avait été remis à l’eau.

Des échantillons de tissus ont été prélevés en vue d’une éventuelle identification.

Priée de dire s'il pourrait s'agir de Timmy, la porte-parole de l'agence, Dorte Kofoed, a répondu : "Cette possibilité ne peut être écartée".

Timmy, un jeune mâle échoué en mars sur un banc de sable de la côte baltique, avait été guidé le 2 mai dans un chenal fraîchement dragué jusqu’à une barge remplie d’eau. Il avait ensuite été transporté vers la mer du Nord. L’opération, menée au large de la plage de Timmendorfer, dont la baleine tirait son surnom, a été financée par deux Allemands fortunés.

Le sauvetage a divisé l’opinion publique allemande. Une partie de la population estimait qu’il aurait mieux valu euthanasier la baleine, alors que le mammifère semblait désorienté ou malade et risquait de subir un stress trop important pendant le transfert.

(Reportage Jesus Calero et Anna Ringstrom; Nathan Vifflin pour la version française)