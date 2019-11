TikTok, nouvel ennemi public numéro un

Qui veut la peau de Tiktok ? Mi-avril 2019, le gouvernement indien annonçait son intention d'interdire l'accès à l'application spécialisée dans le partage de courtes vidéos, accusée de propager des contenus pornographiques. Il y a deux mois, le Guardian accusait le réseau social créé en 2016 et chouchou des adolescents d'être l'objet de la censure de Pékin. Plus récemment, le 21 octobre, le Washington Post reprochait au réseau social de véhiculer des vidéos du groupe État Islamique.Dernier épisode en date, l'offensive des autorités américaines, qui cherchent des poux au réseau social, dont le logo évoque une note musicale. Si TikTok affiche au compteur quelque 500 millions d'utilisateurs actifs, elle est aussi en passe de devenir la bête noire des autorités américaines. Inquiets de l'utilisation des données de ses 80 millions de citoyens (dont Jimmy Fallon et Tony Hawk), les États-Unis ont en effet ouvert une enquête sur l'application chinoise. TikTok est devenu le nouveau vilain petit canard de l'Internet mondial.« Un moyen pour étendre la censure du Parti communiste chinois »Aux États-Unis, c'est le Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS), chargé de veiller à ce que les achats d'entreprises nationales par des entités étrangères ne compromettent ni la sécurité ni les intérêts nationaux, qui a lancé l'offensive. Le prétexte ? Il voulait des précisions sur l'acquisition de Musical.ly, depuis...