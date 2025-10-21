Thomas Müller n’aurait pas dit non à une pige au Barça sous Hansi Flick
Allez traduire Raumdeuter en catalan…
Evoluant en MLS avec les Vancouver Whitecaps depuis cet été, Thomas Müller savoure son exil nord-américain. Avec 7 buts et 3 passes dé en 7 matchs de championnat, le natif de Weilheim in Oberbayern n’est pas venu Canada pour faire de la figuration.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer