Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC

En toute délicatesse. Les Portugais ont connu une désillusion en concédant le match nul face à la République démocratique du Congo (1-1). Pour Thierry Henry, la raison des difficultés du Portugal est simple : Cristiano Ronaldo . Le consultant a expliqué pourquoi Cristiano pénalise davantage son équipe qu’il ne l’aide, estimant que l’attaquant de 41 ans cherchait davantage à marquer pour lui-même que pour le collectif .

Il a illustré son propos par l’une des actions du match : « Parce qu’il veut marquer, il se retrouve sur la trajectoire de cette passe en retrait. On a deux joueurs portugais qui effectuent le même appel et c’est plus facile pour le défenseur de défendre. Je le redis : l’équipe a besoin de marquer, pas toi. » …

TC pour SOFOOT.com