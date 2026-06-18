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Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 10:06

Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC

Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC

En toute délicatesse. Les Portugais ont connu une désillusion en concédant le match nul face à la République démocratique du Congo (1-1). Pour Thierry Henry, la raison des difficultés du Portugal est simple : Cristiano Ronaldo . Le consultant a expliqué pourquoi Cristiano pénalise davantage son équipe qu’il ne l’aide, estimant que l’attaquant de 41 ans cherchait davantage à marquer pour lui-même que pour le collectif .

Il a illustré son propos par l’une des actions du match : « Parce qu’il veut marquer, il se retrouve sur la trajectoire de cette passe en retrait. On a deux joueurs portugais qui effectuent le même appel et c’est plus facile pour le défenseur de défendre. Je le redis : l’équipe a besoin de marquer, pas toi. »

TC pour SOFOOT.com

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