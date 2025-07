Theo Hernandez met-il en jeu sa carrière avec les Bleus ?

Au terme d’une saison catastrophique à tous les niveaux, Theo Hernandez va quitter l’Europe pour s’installer en Arabie saoudite du côté d’Al-Hilal. Si sa future équipe fait partie des meilleures du continent asiatique, son exil dans un championnat encore qualifié de seconde zone peut-il compromettre sa participation à la prochaine Coupe du monde ?

L’horizon s’éclaircit-il en sélection pour Ferland Mendy, Adrien Truffert, Quentin Merlin, Lucas Digne, voire Lucas Hernandez ? À un an du Mondial 2026, et alors que le côté droit peine à se montrer solide derrière Jules Koundé, le poste de latéral gauche n’a peut-être jamais autant été soumis à la concurrence depuis le début de l’ère Didier Deschamps. Mais voilà que le mercato pourrait faire tomber un nouveau domino, sans que l’on en connaisse encore les conséquences : Theo Hernandez va quitter l’Europe et l’AC Milan dans les prochains jours, direction Al-Hilal, qui va débourser 25 millions d’euros pour l’international français.

De la capitale de la mode à la destination à la mode

Si l’affaire était dans les tuyaux depuis début juin, il a longtemps semblé improbable de voir Theo Hernandez s’envoler vers l’Arabie saoudite à un an du Mondial, surtout que l’ambitieuse formation de Côme lui faisait aussi la cour. Alors que son profil avait de quoi tenter plus d’une grosse cylindrée européenne, il a finalement mis les voiles vers Al-Hilal, récent deuxième du championnat saoudien et récent quart de finaliste de la Coupe du monde des clubs. À 27 ans, le natif de Marseille fait donc un choix avant tout financier (qui refuserait plus de 20 millions par saison ?), alors qu’il devrait voir son salaire être multiplié par quatre, voire cinq, mais gardera des ambitions continentales, Al-Hilal visant la Ligue des champions asiatique chaque année et l’ayant déjà remportée à quatre reprises.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com