Thauvin décisif, l'Udinese tenue en échec

Flo Tov est en feu.

Florian Thauvin poursuit sa renaissance de l’autre côté des Alpes et il l’a une nouvelle fois prouvé pendant cette période des fêtes. Le champion du monde 2018 a été passeur décisif pour son binôme, l’attaquant italien Lorenzo Lucca, à qui il a délivré un caviar sur corner pour le but du 2-0 en faveur des Frioulans. Si le Torino est par la suite revenu à 2-2, le score final , Thauvin poursuit sa belle saison le brassard au bras : après quinze matchs disputés, il totalise déjà cinq buts et trois passes décisives. Soit le total de l’ensemble de sa saison dernière.…

