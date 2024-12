Thames Water, déjà en difficulté, passe dans le rouge

( AFP / BEN STANSALL )

Un résultat dans le rouge, une dette creusée et des rejets polluants en augmentation: Thames Water, le plus grand distributeur d'eau du Royaume-Uni, déjà en grande difficulté financière, a vu sa situation se compliquer, selon des comptes semestriels décalés publiés mardi.

Thames Water affiche une perte nette de près de 190 millions de livres (230 millions d'euros), contre un bénéfice de 172 millions un an plus tôt, pour les six mois achevés fin septembre, selon un communiqué. Sa dette a augmenté de 7% sur un an, à 15,8 milliards de livres.

Malgré les difficultés qui persistent, l'entreprise "a réalisé de solides progrès dans sa transformation et son redressement" a pourtant fait valoir le directeur général Chris Weston, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de 10% sur le semestre, à près de 1,4 milliard de livres (1,7 milliard d'euros), reflétant "une augmentation des tarifs pour les services d'eau et d'assainissement liée à l'inflation", mais le résultat est plombé par des charges exceptionnelles, explique l'entreprise.

"Des précipitations record ont entraîné une augmentation de 40% des pollutions totales" rejetées dans le milieu naturel sur la période, a par ailleurs annoncé l'entreprise.

Fruit d'un sous-investissement dans un système d'égouts qui date, pour une grande partie, de l'époque victorienne, les compagnies des eaux britanniques, privatisées depuis 1989, sont sous le feu des critiques depuis plusieurs années à cause du déversement de quantités importantes d'eaux usées dans les cours d'eau et en mer.

Thames Water est en outre criblée de dettes, et sa situation alimente depuis des mois les spéculations sur la nécessité d'un potentiel très coûteux plan de sauvetage public, si elle ne parvient pas à trouver les financements privés dont elle a besoin.

Le groupe cherche notamment à boucler un nouveau financement de 3 milliards de livres (3,6 milliards d'euros) auprès de ses créanciers.

L'entreprise pourrait aussi faire l'objet d'offres de rachat dans les semaines qui viennent. Le fonds d'investissement Covalis Capital a notamment déjà mis sur la table une offre indicative, en partenariat avec le géant français de l'eau Suez dans un rôle de conseil.

Mais les acheteurs potentiels devront attendre une décision du régulateur de l'eau (Ofwat) sur le financement de l'entreprise avant de faire une offre finale.

L'Ofwat doit rendre son verdict le 19 décembre sur les plans de financement des compagnies des eaux britanniques, qui déterminera de combien celles-ci seront autorisées à augmenter leurs factures pour investir.