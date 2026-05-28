Thaïlande-Un opposant politique acquitté de lèse-majesté

Un tribunal pénal thaïlandais a acquitté une figure politique de premier plan de l'opposition, accusée de cybercriminalité et de lèse-majesté lors d'un direct Facebook en 2021, a déclaré jeudi son avocat.

Thanathorn Juangroongruangkit, 47 ans, fondateur du mouvement politique progressiste allié à l’actuel Parti du Peuple, situé dans l’opposition, était accusé de lèse-majesté et de violations des lois thaïlandaises sur la cybercriminalité lors d’un direct diffusé en janvier 2021. Au cours de cette intervention, il avait affirmé que le gouvernement avait mal géré sa campagne de vaccination contre le COVID-19 et favorisé de manière injuste Siam Bioscience, une société appartenant au roi Maha Vajiralongkorn.

Il avait ensuite été officiellement inculpé en 2022.

La Thaïlande applique l’une des lois de lèse-majesté les plus sévères au monde, qui fait encourir aux accusés une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans, tandis que les infractions à la loi sur la cybercriminalité sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans.

L'avocat de Thanathorn Juangroongruangkit, Krisadang Nutcharat, a déclaré que le parquet disposait de 30 jours pour faire appel du verdict du tribunal.

Le bureau du procureur général n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En 2020, Thanathorn Juangroongruangkit avait été interdit d'exercer toute activité politique pendant 10 ans par la Cour constitutionnelle en raison d'un prêt qu'il avait accordé au désormais dissous Future Forward Party, prédécesseur de l’actuel Parti du Peuple.

(Panu Wongcha-um, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)