Thaïlande-La chute d'une grue fait dérailler un train, au moins 25 morts

(Actualisé avec nouveau bilan)

Un train a déraillé mercredi dans le nord-est de la Thaïlande après qu'une grue de chantier s'est effondrée sur trois de ses wagons, tuant au moins 25 personnes et en blessant environ 80 autres, a déclaré la police.

L'accident s'est produit dans la matinée dans la province de Nakhon Ratchasima province, à 230 kilomètres au nord-est de la capitale Bangkok.

"Le nombre de morts s'élève désormais à 25. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps", a déclaré à Reuters le colonel de police Thatchapon Chinnawong.

Le ministre des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a fait savoir dans un communiqué que 195 passagers se trouvaient à bord du train. Il a ajouté avoir ordonné l'ouverture d'une enquête.

Les personnes tuées se trouvaient dans deux des trois wagons touchés par la grue, a-t-il précisé.

La grue était utilisée pour les travaux d'un projet de voie ferrée à haute vitesse devant relier la Chine au Laos quand elle s'est effondrée et a percuté le train, qui a alors déraillé et brièvement pris feu.

Des images diffusées par le ministère montrent des wagons renversés à côté d'arbustes et des pompiers en train d'éteindre un incendie alors que de la fumée s'en échappe.

Sur d'autres images du lieu de l'accident, vérifiées par Reuters, on voit des secouristes tenter d'extraire des blessés d'un des wagons, tandis que des passagers gravement touchés sont emmenés dans des ambulances.

(Panarat Thepgumpanat et Panu Wongcha-um; version française Jean Terzian et Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)