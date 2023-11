Textiles, chaussures : le « bonus réparation » officiellement lancé

Le « bonus réparation » pour les vêtements et les chaussures a été lancé mardi à Paris, à l'image de celui pour l'électroménager, qui permettra aux consommateurs de bénéficier de remises lors de réparations auprès de professionnels agréés. Ce dispositif est « bon pour l'environnement mais aussi pour le pouvoir d'achat », a salué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, mardi, dans une vidéo introductive.



Le linge de maison et la lingerie ne sont pas éligibles à ce bonus, a précisé à l'Agence France-Presse (AFP) Elsa Chassagnette de Refashion, l'éco-organisme qui pilote le Fonds réparation et chargé par le gouvernement d'accompagner l'industrie vers une économie plus circulaire. Concrètement, les consommateurs pourront déposer leurs vêtements et leurs chaussures auprès des 600 réparateurs labellisés sur tout le territoire national dont ils trouveront la liste sur bonusreparation.fr. Une remise sera alors automatiquement effectuée sur le prix de la réparation – par exemple 7 euros pour un trou, accroc ou déchirure dans un vêtement ou encore 25 euros pour ressemeler des chaussures en cuir.

Les bonus sont cumulables sur un même produit à réparer, dans la limite de 60 % du prix de la réparation, selon le communiqué de presse, et chaque consommateur pourra apporter autant de pièces à