Testament Armani: un géant de la mode pourrait prendre le contrôle de la société

Le créateur de mode italien Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le 4 juillet 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )

Giorgio Armani, décédé le 4 septembre, a demandé par testament à sa fondation, qui hérite de sa société, d'en céder une part importante à un géant du monde de la mode comme LVMH, EssilorLuxottica ou L'Oréal, selon les détails du testament publiés vendredi par la presse italienne.

"Je charge la fondation de céder une participation de 15% dans la société entre 12 et 18 mois après l'ouverture du testament (ouvert jeudi, ndlr)", indique dans ce document Giorgio Armani.

Il demande que ces parts soient cédées en priorité au groupe de luxe LVMH, le géant des lunettes EssilorLuxottica, au numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal ou à d'autres sociétés de même standing du monde de la mode, selon la presse italienne.

Le groupe Armani, dont les activités vont de la haute couture aux hôtels, pèse plusieurs milliards d'euros.

Alors que Giorgio Armani était resté hautement indépendant tout au long de sa vie, ce même actionnaire aura ensuite la possibilité de prendre le contrôle du groupe en acquérant entre 30 et 54,9% du reste du capital.

Si cette vente (prévue trois à cinq ans après l'ouverture du testament effectuée jeudi) ne se réalisait pas, le styliste a demandé que sa société soit cotée en Bourse, la fondation Armani gardant 30,1% des parts.

Le styliste italien, décédé le 4 septembre à 91 ans, sans laisser d'enfants, a légué 100% de sa société à sa fondation. Elle sera dirigée par son compagnon et bras droit Leo dell'Orco et ses neveux, qui devront faire ces choix capitalistiques.

La fondation aura 10% des parts de la société et le reste en nue propriété, avec 30% des droits de vote. Leo Dell'Orco aura 40% des droits de vote et les neveux du styliste, Silvana Armani et Andrea Camerana 15% chacun.

Le styliste a demandé par ailleurs que sa société soit gérée "de manière éthique, avec intégrité morale et correction", et insiste sur "la recherche d'un style essentiel, moderne, élégant et discret", et "l'attention à l'innovation, à l'excellence, à la qualité et au raffinement du produit".

La société Armani n'a pas souhaité commenter ces informations vendredi matin.

L'autre empire du styliste, dans l'immobilier, a été légué à sa soeur Rosanna et à ses neveux Andrea et Silvana. Leo dell'Orco garde cependant l'usufruit de ces nombreuses propriétés situées à Saint-Tropez en France, Saint-Moritz en Suisse ou dans les îles d'Antigua et Pantelleria.