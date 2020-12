Test anti-Covid : « Depuis une semaine, ça n'arrête pas ! »

« On a eu quatre cas positifs aujourd'hui », témoigne Jean, blouse blanche, occupé à décortiquer les résultats d'un test antigénique. Dans cette pharmacie du 15e arrondissement de Paris, les résultats tombent heure par heure, qu'ils soient négatifs ou positifs. « Si c'est positif, on appelle la personne pour lui signaler une possible contamination. Dans tous les cas, les personnes testées reçoivent un SMS », explique Louane, préposée à l'écouvillonnage en attendant les premiers tests salivaires. « Comme pour les tests PCR, on recueille un échantillon dans la narine puis on analyse, à la recherche de protéines du virus », détaille cette salariée, elle-même résolue à se faire tester : « Je peux être potentiellement cas contact et, comme tout le monde, je compte bien passer Noël en famille ! »

Passer les fêtes en famille, avec les grands-parents - de préférence dans le salon que dans la cuisine -, c'est, de l'aveu de très nombreux Français, la raison principale de l'engouement pour ces tests rapides. Il ne faut que deux à trois heures pour obtenir un résultat contrairement aux tests PCR, disponibles sous 48 heures. Avec 5 797 nouvelles contaminations et plus de 380 morts, selon les chiffres des autorités sanitaires publiés lundi 21 décembre, le gouvernement craint toujours un rebond épidémique à moins d'un jour des festivités. Le triptyque « tester-isoler-protéger » est toujours en vigueur malgré

