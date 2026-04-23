Tensions Ukraine-Slovaquie : symbole du bras de fer, l'oléoduc Droujba a bien repris du service, annonce Bratislava

L'oléoduc Droujba était hors service depuis qu'un tronçon situé dans l'ouest de l'Ukraine avait été endommagé par une frappe russe en janvier.

Robert Fico, à Uzhhorod (Ukraine), le 5 septembre 2025 ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Elément central des négociations entre UE et duo hongro-slovaque sur le thème du prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine bloqué depuis plusieurs mois, l'oléoduc Droujba, qui connecte le pétrole russe au Vieux continent, a été relancé. La Slovaquie a ainsi annoncé jeudi 23 avril qu’elle recevait de nouveau du pétrole après des réparations effectuées par l'Ukraine sur l’infrastructure endommagée lors d’une attaque russe en janvier.

"Le flux de pétrole vers la Slovaquie via l’oléoduc Droujba a repris à 2h ce matin", a déclaré la ministre slovaque de l’Économie Denisa Sakova sur Facebook. "À l’heure actuelle, le pétrole est reçu conformément au plan convenu", a-t-elle ajouté.

Mercredi, l'Ukraine avait dit avoir repris le transit vers la Hongrie et la Slovaquie, laissant entrevoir la fin d'un bras de fer avec Budapest et le déblocage d'un prêt de l'UE de 90 milliards d'euros. Bien que membres de l'Union européenne, la Slovaquie et la Hongrie continuent de vouloir s'approvisionner en pétrole russe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, largement battu aux législatives du 12 avril, accusait Kiev de traîner les pieds pour le réparer et bloquait en représailles ce prêt.

Le Premier ministre slovaque toujours sceptique

La Slovaquie menaçait aussi d'empêcher l'adoption du prochain train de sanctions prises contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Avec la défaite de Viktor Orban, les Hongrois ont levé leur veto. Le Premier ministre nationaliste slovaque Robert Fico a néanmoins affirmé mercredi que la confiance entre l'Ukraine et son pays avait souffert de cette affaire.

"Je ne serais pas surpris si le prêt de 90 milliards d’euros était débloqué puis que les livraisons de pétrole étaient à nouveau interrompues — si l’oléoduc Droujba est même rétabli un jour", a-t-il même déclaré lors d'un point presse à l'issue d'une réunion gouvernementale. Les dirigeants européens se retrouvent pour un sommet jeudi soir à Chypre, où ils devraient accueillir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et valider officiellement le prêt, qui doit permettre le financement de la défense ukrainienne et assurer les dépenses de l'Etat sur la période 2026-2027.