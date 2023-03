Tensions entre l’État et les sociétés de concessions autoroutières

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, devrait être reçu par la commission des Finances de l'Assemblée nationale le 22 mars, selon le site spécialisé Contexte , pour amorcer un débat sur la gestion des concessions autoroutières. La plupart des axes français ont été privatisés en 2006, et 90 % des contrats de concessions se termineront entre 2031 et 2036. Il reste presque dix ans pour préparer l'après, mais un rapport sénatorial de septembre 2019 pressait déjà le gouvernement d'ouvrir les réflexions, tant les problématiques sont complexes et les contrats nébuleux.

En janvier, Le Canard enchaîné révélait que l'Inspection générale des finances (IGF) avait remis à Bruno Le Maire, à sa demande, un autre rapport alarmant sur le sujet en février 2019, mais le ministre ne l'a pas publié. Il n'a pas non plus pris de mesures en conséquence. Ce lundi, sur France Info, il a affirmé qu'une partie de ce rapport serait finalement rendue publique. En revanche, un autre pan devrait prochainement servir à l'État pour appuyer son argumentaire face aux sociétés concessionnaires (SCA) dans les différents contentieux qui les opposent, et doit donc rester confidentiel.

Des concessions très rentables

Les sujets de différends sont multiples. Déjà, selon Le Canard enchaîné , le rapport de l'IGF aurait calculé une rentabilité des concessions d'autoroutes d'environ 12 %, contre 7,67 %

