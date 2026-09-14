Tennis-Zverev bat Shelton pour s'offrir son premier sacre à l'US Open

US Open
L'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro une à l'US Open, a remporté dimanche le tournoi new-yorkais pour la première fois de sa carrière en battant en finale l'Américain Ben Shelton (6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2).
Il s'agit du deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière, après sa victoire à Roland-Garros plus tôt cette année.
(Reportage de Shrivathsa Sridhar)
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