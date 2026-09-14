Tennis-Zverev bat Shelton pour s'offrir son premier sacre à l'US Open

US Open

​L'Allemand Alexander Zverev, tête de ​série numéro ​une à ⁠l'US Open, a ‌remporté dimanche le tournoi ​new-yorkais ‌pour la ⁠première fois de sa carrière ⁠en ‌battant en finale ⁠l'Américain ‌Ben ⁠Shelton (6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2).

Il ⁠s'agit ‌du deuxième titre ​en ‌Grand Chelem de sa ​carrière, après ⁠sa victoire à Roland-Garros plus tôt cette année.

(Reportage de Shrivathsa ​Sridhar)