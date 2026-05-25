Tennis-Wawrinka défait au 1er tour de son dernier Roland-Garros

par Vincent Daheron

Le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en 2015, a été éliminé lundi au premier tour de ses derniers Internationaux de France par le Néerlandais Jesper de Jong (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) en un peu plus de trois heures de jeu.

Le triple vainqueur en Grand Chelem avait annoncé en décembre dernier que sa saison 2026 serait la dernière. À 41 ans, "Stan the man" disputait cette année son 21e Roland-Garros.

Initialement opposé au n°1 français Arthur Fils, avant que celui-ci ne déclare forfait samedi, Stan Wawrinka n'a pas profité d'une opposition en apparence plus abordable face au 106e joueur mondial.

Sur un court Simonne-Mathieu acquis à sa cause, celui qui a aussi été finaliste en 2017 a bataillé, comme à son habitude, malgré un physique déclinant et une chaleur assommante.

Pas assez réaliste sur ses balles de break (2/11), il laisse Jesper de Jong rejoindre l'Italien Federico Cina au deuxième tour.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)