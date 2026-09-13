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Tennis/US Open-Rybakina remporte la finale de l'US Open face à Sabalenka
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 01:33
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US Open

US Open

Elena ‌Rybakina s'est imposée samedi lors de la finale ​féminine de l'US Open face à la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 5-7 6-2, remportant ainsi ​un troisième sacre en Grand Chelem.

Avec cette victoire, la Kazakhe, ​nouvelle numéro un mondiale, a ⁠contrarié la Biélorusse en l'empêchant de devenir la ‌première joueuse depuis Serena Williams à remporter trois titres consécutifs à l'US Open.

La ​finale disputée samedi ‌au stade Arthur Ashe réunissait tous les ⁠ingrédients d'un match historique entre les deux premières du classement.

Bien qu'Aryna Sabalenka se soit montrée plus ⁠offensive en ‌fin de match, Elena Rybakina est restée ⁠imperturbable et s'est imposée pour remporter le prix ‌de 5,5 millions de dollars.

Elena Rybakina ⁠a ouvert le score pour mener 3-2 ⁠à la suite ‌d'une double faute de son adversaire. Aryna Sabalenka, ​frustrée, s'est vu infliger ‌une pénalité pour violation du code immédiatement après pour avoir lancé une ​balle haut dans les tribunes du court central.

Une baisse soudaine du niveau de jeu ⁠d'Elena Rybakina au milieu du deuxième set a redonné espoir à Aryna Sabalenka, mais la Kazakhe a fini par prendre une avance confortable avant de sceller sa victoire.

(Shrivathsa Sridhar à New York; version ​française Camille Raynaud)

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