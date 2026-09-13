Tennis/US Open-Rybakina remporte la finale de l'US Open face à Sabalenka

US Open
Elena Rybakina s'est imposée samedi lors de la finale féminine de l'US Open face à la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 5-7 6-2, remportant ainsi un troisième sacre en Grand Chelem.
Avec cette victoire, la Kazakhe, nouvelle numéro un mondiale, a contrarié la Biélorusse en l'empêchant de devenir la première joueuse depuis Serena Williams à remporter trois titres consécutifs à l'US Open.
La finale disputée samedi au stade Arthur Ashe réunissait tous les ingrédients d'un match historique entre les deux premières du classement.
Bien qu'Aryna Sabalenka se soit montrée plus offensive en fin de match, Elena Rybakina est restée imperturbable et s'est imposée pour remporter le prix de 5,5 millions de dollars.
Elena Rybakina a ouvert le score pour mener 3-2 à la suite d'une double faute de son adversaire. Aryna Sabalenka, frustrée, s'est vu infliger une pénalité pour violation du code immédiatement après pour avoir lancé une balle haut dans les tribunes du court central.
Une baisse soudaine du niveau de jeu d'Elena Rybakina au milieu du deuxième set a redonné espoir à Aryna Sabalenka, mais la Kazakhe a fini par prendre une avance confortable avant de sceller sa victoire.
(Shrivathsa Sridhar à New York; version française Camille Raynaud)
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