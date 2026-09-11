Tennis/US Open-Rybakina ne se met pas de pression avant sa finale face à Sabalenka

par Shrivathsa Sridhar

Elena Rybakina a déclaré ne pas vouloir se mettre de pression supplémentaire avant la finale de l'US Open qui l'opposera samedi à Aryna Sabalenka, qu'elle remplacera lundi à la tête du classement mondial, voyant dans ce rendez-vous une nouvelle occasion de se mesurer à une rivale qui la pousse dans ses retranchements.

Jeudi, la Kazakhe a battu l'Américaine Coco Gauff, numéro quatre mondiale et championne à New York en 2023, pour décrocher une place en finale face à la tenante du titre et se rapprocher d'un troisième sacre en Grand Chelem.

Cette victoire lui a assuré la place de numéro un mondiale, mettant ainsi fin à plus de quatre ans de domination d'Aryna Sabalenka et d'Iga Swiatek .

La Bélarusse, qui mène 10 victoires à 7 dans ses confrontations avec la Kazakhe, tentera de son côté de devenir la première joueuse depuis Serena Williams à remporter trois titres consécutifs à l'US Open.

Elle semblait pourtant avoir perdu de son élan avant le tournoi, n'ayant plus atteint de finale depuis son doublé Indian Wells-Miami en mars, avant de retrouver son meilleur niveau à Flushing Meadows, battant une autre Américaine, Jessica Pegula, numéro trois mondiale, en demi-finale.

Les deux joueuses se retrouveront samedi pour leur troisième finale de Grand Chelem face à face. Aryna Sabalenka s'était imposée à l'Open d'Australie 2023 avant que la Kazakhe ne prenne sa revanche à Melbourne en janvier dernier.

"C'est un match important mais, en finale, peu importe qui se trouve de l'autre côté", a déclaré Elena Rybakina.

"Je ne veux pas me mettre trop de pression parce que nous sommes très proches au classement. Même si les choses tournent mal en finale, il y aura encore d'autres occasions et d'autres tournois d'ici à la fin de l'année."

"Quand nous nous affrontons, nous nous poussons mutuellement. Ces matches montrent clairement les aspects de votre jeu que vous devez encore améliorer. C'est précieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui vous pousse à votre limite", a-t-elle ajouté.

Elena Rybakina a attribué cette progression à l'expérience acquise sur le circuit ces dernières années et à une meilleure gestion des pépins physiques.

"Je ne rajeunis pas et il y a toujours quelques petits problèmes physiques qui apparaissent. Mais l'ensemble de ces éléments, ajouté à l'expérience accumulée sur le circuit ces dernières années, m'a permis d'obtenir ces résultats", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à New York, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)