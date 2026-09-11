 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis/US Open-Rybakina ne se met pas de pression avant sa finale face à Sabalenka
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 10:22
Ajouter Boursorama à vos sources

par Shrivathsa Sridhar

Elena Rybakina a déclaré ne pas vouloir se mettre de pression supplémentaire avant la finale de l'US Open qui l'opposera samedi à Aryna Sabalenka, qu'elle remplacera lundi à la tête du classement mondial, voyant dans ce rendez-vous une nouvelle occasion de se mesurer à une rivale qui la pousse dans ses retranchements.

Jeudi, la Kazakhe a battu l'Américaine Coco Gauff, numéro quatre mondiale et championne à New York en 2023, pour décrocher une place en finale face à la tenante du titre et se rapprocher d'un troisième sacre en Grand Chelem.

Cette victoire lui a assuré la place de numéro un mondiale, mettant ainsi fin à plus de quatre ans de domination d'Aryna Sabalenka et d'Iga Swiatek .

La Bélarusse, qui mène 10 victoires à 7 dans ses confrontations avec la Kazakhe, tentera de son côté de devenir la première joueuse depuis Serena Williams à remporter trois titres consécutifs à l'US Open.

Elle semblait pourtant avoir perdu de son élan avant le tournoi, n'ayant plus atteint de finale depuis son doublé Indian Wells-Miami en mars, avant de retrouver son meilleur niveau à Flushing Meadows, battant une autre Américaine, Jessica Pegula, numéro trois mondiale, en demi-finale.

Les deux joueuses se retrouveront samedi pour leur troisième finale de Grand Chelem face à face. Aryna Sabalenka s'était imposée à l'Open d'Australie 2023 avant que la Kazakhe ne prenne sa revanche à Melbourne en janvier dernier.

"C'est un match important mais, en finale, peu importe qui se trouve de l'autre côté", a déclaré Elena Rybakina.

"Je ne veux pas me mettre trop de pression parce que nous sommes très proches au classement. Même si les choses tournent mal en finale, il y aura encore d'autres occasions et d'autres tournois d'ici à la fin de l'année."

"Quand nous nous affrontons, nous nous poussons mutuellement. Ces matches montrent clairement les aspects de votre jeu que vous devez encore améliorer. C'est précieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui vous pousse à votre limite", a-t-elle ajouté.

Elena Rybakina a attribué cette progression à l'expérience acquise sur le circuit ces dernières années et à une meilleure gestion des pépins physiques.

"Je ne rajeunis pas et il y a toujours quelques petits problèmes physiques qui apparaissent. Mais l'ensemble de ces éléments, ajouté à l'expérience accumulée sur le circuit ces dernières années, m'a permis d'obtenir ces résultats", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à New York, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Slavia Prague n'aime vraiment pas les premiers matchs de Ligue des champions
    Le Slavia Prague n'aime vraiment pas les premiers matchs de Ligue des champions
    information fournie par So Foot 11.09.2026 11:47 

    Le Slavia Pcraque. Rejoints puis défaits dans les derniers instants ce jeudi soir par le Racing Club de Lens, le Slavia Prague n’en est pas à son premier coup d’essai de fins de matchs foirées pour son entrée en lice en Ligue des champions. C’est simple : sur les ... Lire la suite

  • Du changement à venir à la tête de Chelsea ?
    Du changement à venir à la tête de Chelsea ?
    information fournie par So Foot 11.09.2026 11:29 

    Boexit . Les hommes d’affaires américains Todd Boehly et Mark Walter, qui possèdent 13 % des parts de Chelsea, sont sur le point de céder leurs actifs à l’actionnaire majoritaire du club, Clearlake Capital, selon les informations du Guardian . Arrivés à Londres ... Lire la suite

  • Les coulisses de la démission surprise du coach de Fenerbahçe
    Les coulisses de la démission surprise du coach de Fenerbahçe
    information fournie par So Foot 11.09.2026 11:21 

    Surprise ! Alors que Fenerbahçe revenait en phase de poule de Ligue des champions après dix-huit ans d’absence, faisant match nul contre l’actuel leader de la Serie A, l’AS Roma, l’entraîneur des Turcs, Ismail Kartal, a tout simplement décidé de quitter son poste ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    Korean Air s'appuie sur Starlink pour proposer du Wi-Fi haut débit
    information fournie par Zonebourse 11.09.2026 11:21 

    Korean Air annonce qu'elle proposera, à partir du 15 septembre, un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink, la division satellitaire de SpaceX, faisant du transporteur sud-coréen la première compagnie aérienne traditionnelle d'Asie de l'Est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank