Tennis-Sinner triomphe à Wimbledon et conserve son titre

par Shrivathsa Sridhar

Jannik Sinner a conservé dimanche son titre à Wimbledon en battant Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) en finale, décrochant ainsi son cinquième trophée du Grand Chelem et prolongeant à dix victoires consécutives sa série face à l'Allemand.

Ce succès place l'Italien dans un cercle restreint, devenant le dixième joueur de l'ère professionnelle à réussir à défendre son titre sur le gazon londonien, renforçant son statut parmi les figures dominantes de sa génération alors qu'il tente de rattraper son grand rival Carlos Alcaraz, détenteur de sept titres majeurs.

Les deux finalistes se sont livré un duel intense pendant 12 jeux dans un premier set très disputé sous une météo chaude et venteuse, avant qu'Alexander Zverev n'élève son niveau pour s'adjuger un jeu décisif accroché grâce à un puissant coup droit gagnant, laissant éclater sa joie.

Les échanges de grande qualité se sont poursuivis, mais l'Allemand a commencé à afficher des signes de frustration en fin de deuxième manche. Jannik Sinner, nettement plus expressif, a pris l'ascendant dans le tie-break avant d'égaliser à une manche partout.

Alexander Zverev s'est procuré sa première balle de break au milieu de la troisième manche après plus de deux heures et demie de jeu, mais a glissé en étant surpris par une amortie de Jannik Sinner, suscitant un murmure d'inquiétude du Centre Court lorsqu'il s'est tenu le genou droit.

Il s'est relevé et a poursuivi la rencontre, mais n'a pu cacher son agacement lorsque Jannik Sinner a pris l'avantage 5-3, jetant sa raquette au sol, avant de céder la manche pour se retrouver mené deux sets à un après près de trois heures de combat.

Jannik Sinner a ensuite réalisé un nouveau break pour mener 4-3 dans le quatrième set, profitant d'une baisse de régime de son adversaire, avant de conserver son avance dans un passage de jeu enlevé et de conclure la rencontre, s'écroulant au sol pour célébrer son succès.

(version française Nicolas Delame)