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Tennis-Sinner, ébranlé, veut repartir à zéro à Wimbledon tandis que Djokovic et Zverev flairent une opportunité
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 17:10

par Shrivathsa Sridhar

Le tenant du titre Jannik Sinner revient à Wimbledon avec une aura d’invincibilité pâlissante après son élimination surprise au deuxième tour de Roland-Garros, et tentera, à partir de lundi, de tenir à distance les autres prétendants.

Immense favori du Grand Chelem parisien en l'absence de son rival Carlos Alcaraz, également forfait pour Wimbledon, Jannik Sinner s'est effondré dès le deuxième tour, diminué physiquement.

L'herbe, soit la surface la plus rapide du circuit, offre à l'Italien une chance de rebondir, même si ses rivaux guetteront de près le moindre signe de faiblesse. Le joueur de 24 ans n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination précoce sur l'ocre parisien.

Malgré cet échec à Paris, où sa série de 30 victoires consécutives a pris fin, le quadruple vainqueur en Grand Chelem s'avancera certainement en favori.

Sa plus grande menace se nomme probablement Novak Djokovic, dont les déplacements et le jeu de retour sur gazon font de lui un prétendant de premier plan.

Le Serbe visera un huitième titre à Wimbledon pour égaler le Suisse Roger Federer et, surtout, un 25e titre du Grand Chelem pour devancer l'Australienne Margaret Court, avec laquelle il partage le record.

Le joueur de 39 ans a, lui aussi, été éliminé prématurément à Roland-Garros, s'inclinant au troisième tour face au prodige brésilien Joao Fonseca.

"ZVEREV A TOUT CE QU'IL FAUT POUR TRIOMPHER"

"C’est une vraie opportunité. Je vous le garantis, il sait que c’est sa chance", a estimé l'Américain Andy Roddick, triple finaliste de Wimbledon, dans son podcast.

Si la forme est le facteur décisif, Alexander Zverev a sa carte à jouer. D'autant plus que l'Allemand de 29 ans pourra enfin jouer libéré après son triomphe tant attendu à Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem.

"Est-il soudainement le favori de Wimbledon ? Pour moi, oui", a déclaré sur Eurosport l'Allemand Boris Becker, sextuple vainqueur en Grand Chelem. "Il a tout ce qu'il faut pour triompher."

"Carlos Alcaraz est blessé (au poignet), et quant à Jannik Sinner, personne ne sait comment il va revenir."

Si l’absence de Carlos Alcaraz, vainqueur à Londres en 2023 et 2024, a laissé un vide considérable dans le tableau, elle a ouvert la voie à un large groupe de prétendants.

Parmi eux figurent les Américains Ben Shelton, Taylor Fritz et Frances Tiafoe, voire l'Italien Flavio Cobolli, avec un nouveau statut de finaliste de Roland-Garros à défendre.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à Bangalore ; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

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