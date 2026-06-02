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Tennis/Roland-Garros-Zverev écarte la promesse Jodar, Kostyuk rejoint Andreeva en demi-finales
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:25

par Vincent Daheron

Alexander Zverev, désormais favori de Roland-Garros 2026, s'est qualifié mardi pour les demi-finales grâce à sa victoire pleine d'autorité contre le prometteur espagnol Rafael Jodar.

L'Allemand de 29 ans, troisième mondial, continue sa route, imperturbable malgré son statut de favori depuis les éliminations de Jannik Sinner et de Novak Djokovic.

Finaliste du Grand Chelem parisien en 2024, Alexander Zverev a dominé Rafael Jodar en trois sets (7-6 (3), 6-1, 6-3) pour rejoindre son cinquième dernier carré lors des six dernières éditions.

Sous le toit du court Philippe-Chatrier, il a pourtant été breaké le premier. Mais il a ensuite gagné 11 points consécutifs pour revenir de 5-2 à 5-5. Il a viré en tête à l'issue du tie-break grâce à sa qualité de service.

La tête de série n°2 a ensuite remporté sept jeux consécutifs pour mener deux manches à rien et breaker d'entrée de troisième set. Il a fait la course en tête avant de conclure sur le service de son adversaire dès sa première opportunité.

Toujours en quête de son premier sacre en Majeur - il a aussi été finaliste à l'Open d'Australie, en 2025, et à l'US Open (2020) - Alexander Zverev défiera en demi-finales le Tchèque Jakub Mensik ou le Brésilien Joao Fonseca.

Rafael Jodar aura été l'une des révélations de Roland-Garros, qu'il disputait pour la première fois à 19 ans. Il a confirmé sa progression aperçue ces derniers mois sur le circuit, lorsqu'il a remporté l'ATP 250 de Marrakech (Maroc), atteint la demi-finale de l'ATP 500 de Barcelone (Espagne) et les quarts de finale des Masters 1000 de Madrid puis Rome.

Il devrait grimper aux alentours de la 23e place mondiale alors qu'il n'était que 707e à la même époque l'an passé.

DUEL ENTRE UKRAINIENNES

Dans un duel de prétendantes à la victoire finale du tournoi féminin, l'Ukrainienne Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid, a pris le meilleur sur sa compatriote Elina Svitolina, victorieuse du WTA 1000 de Rome en mai.

La 15e joueuse mondiale avait remporté le premier set avant de voir sa compatriote égaliser à une manche partout. Mais dans le troisième et dernier set, Marta Kostyuk a pris le large en remportant les quatre derniers jeux du match (6-3, 2-6, 6-2).

La joueuse de 23 ans continue de surfer sur une impressionnante série de désormais 16 victoires consécutives sur le circuit sur terre battue, empochant au passage le WTA 250 de Rouen et le WTA 1000 de Madrid.

Elina Svitolina continue de buter sur le dernier carré de Roland-Garros, seul tournoi du Grand Chelem où elle n'a jamais atteint les demi-finales.

Marta Kostyuk affrontera jeudi Mirra Andreeva, première joueuse à composter dans la matinée son billet pour les demi-finales de Roland-Garros grâce à sa victoire sur la Roumaine Sorana Cirstea (6-0, 6-3).

La Russe de 19 ans a été expéditive, s'imposant en 56 minutes pour rejoindre le dernier carré du Grand Chelem parisien pour la deuxième fois de sa carrière.

En 2024, la huitième mondiale s'était inclinée aux portes de la finale face à l'Italienne Jasmine Paolini.

(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin, Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)

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