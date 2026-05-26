Tennis/Roland-Garros-Swiatek, Rybakina et Svitolina qualifiées au 2e tour, Rinderknech aussi

par Vincent Daheron

Elena Rybakina et Iga Swiatek, respectivement têtes de série n°2 et 3 du tournoi féminin, ont lancé lundi sans encombre leur Roland-Garros 2026, au contraire d'Elina Svitolina, qualifiée dans la douleur.

Arthur Rinderknech et Ugo Humbert, deux des trois têtes de série françaises, ont également rejoint le deuxième tour, contrairement à Gaël Monfils, éliminé de son ultime Roland-Garros par Hugo Gaston.

Programmée en première rotation sur le court Philippe-Chatrier, Iga Swiatek n'a pas fait durer le suspense face à l'Australienne Emerson Jones, jeune joueuse de 17 ans (6-1, 6-2). L'ancienne numéro un mondiale juniors participait à son premier Roland-Garros grâce à une invitation délivrée par les organisateurs.

Agressive au retour, la Polonaise de bientôt 25 ans (le 31 mai) a largement dominé la partie dès les premiers coups de raquette, ne cédant que trois jeux et 25 points (sur 83) à son adversaire pour s'imposer en une heure exactement.

La quadruple lauréate de Roland-Garros, récente demi-finaliste du WTA 1000 de Rome, affrontera au prochain tour Sara Bejlek, une Tchèque de 20 ans classée au 35e rang à la WTA.

Sur le même court, Elena Rybakina n'a eu besoin que de 15 minutes supplémentaires pour éliminer la Slovène Veronika Erjavec (6-2, 6-2). Victorieuse du dernier Open d'Australie, la Kazakhe de 26 ans, deuxième joueuse mondiale, a commis autant de fautes directes que de coups gagnants (27) mais a été clinique en convertissant quatre de ses cinq balles de break.

Elle affrontera au deuxième tour l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva, 55e à la WTA.

JOURNÉE D'ADIEUX

Autre prétendante à la coupe Suzanne-Lenglen dans la foulée de son titre au WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina n'est pas passée loin de se faire surprendre dès son entrée en lice par la Hongroise Anna Bondar.

L'Ukrainienne de 31 ans l'a finalement emporté au super tie-break du troisième set (3-6, 6-1, 7-6 (3)) pour rejoindre l'Espagnole Kaitlin Quevedo au deuxième tour. Cette dernière a dominé la Française Léolia Jeanjean (7-6 (5), 7-6 (2)).

La seconde Française en lice lundi, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, a également été éliminée, logiquement, face à l'Américaine Amanda Anisimova, tête de série n°6 et double finaliste en Grand Chelem (6-3, 6-1).

Dans le tableau masculin, c'était la journée des dernières. Stan Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en 2015, a fait ses adieux au tournoi parisien après sa défaite contre le Néerlandais Jesper de Jong (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) alors qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison.

Quelques heures plus tard, lors de la session de nuit, c'était au tour de Gaël Monfils de taper ses dernières balles en compétition sur le court Philippe-Chatrier. Le Parisien de 39 ans a été éliminé en cinq sets par son compatriote Hugo Gaston (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0) après avoir compté deux sets de retard.

Arthur Rinderknech, tête de série n°22 et Français le mieux classé du tournoi après le forfait d'Arthur Fils, a battu l'Autrichien Jurij Rodionov (7-6 (5), 6-2, 6-3) pour se qualifier au deuxième tour.

Après une première manche accrochée remportée au tie-break, le 25e joueur mondial a imposé son jeu lors des deux sets suivants pour écarter le qualifié autrichien. Lors du deuxième tour, qu'il disputera pour la troisième fois après 2023 et 2024, Arthur Rinderknech défiera l'Italien Matteo Berrettini.

CRUELLE DÉFAITE POUR ATMANE

Ugo Humbert, tête de série n°32, a remporté le duel franco-français de gauchers face à Adrian Mannarino (6-3, 6-4, 6-3). Opposé à son compatriote Quentin Halys au prochain tour, il tentera de rallier le troisième tour pour la première fois de sa carrière.

Lucas Van Assche n'a pas été perturbé par le changement d'adversaire de dernière minute. Le Tricolore de 22 ans devait initialement rencontrer l'Américain Patrick Kypson, mais ce dernier, forfait lundi matin, a laissé sa place au lucky-loser lituanien Vilius Gaubas.

Lucas Van Assche s'est imposé en quatre sets après 3h48 de jeu (6-4, 6-2, 2-6, 7-5). Il retrouve le deuxième tour, trois ans après son unique apparition à ce stade du tournoi.

Dans une autre rencontre à rallonge, Térence Atmane s'est incliné contre l'Australien Thanasi Kokkinakis après 4h18 de jeu (6-7 (5), 6-2, 4-6, 6-3, 7-5). Toujours en quête d'un premier succès en Grand Chelem, le Boulonnais de 24 ans a craqué dans la cinquième manche.

Alors qu'il menait 5-2, il a concédé les cinq derniers jeux, passant à deux points du match sur son service.

(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin et Tangi Salaün)