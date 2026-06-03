Tennis/Roland-Garros-Sabalenka s'effondre, Chwalinska prolonge son rêve, Auger-Aliassime s'incline

par Vincent Daheron

La numéro une mondiale Aryna Sabalenka a ajouté mercredi son nom à la longue liste de favoris éliminés prématurément des tableaux masculin et féminin de la 125e édition de Roland-Garros et devra attendre avant de brandir sa première coupe Suzanne-Lenglen après sa défaite en quarts de finale.

Avant elle, la Polonaise Maja Chwalinska, issue des qualifications, a obtenu sa place pour le dernier carré de Roland-Garros grâce à sa victoire contre la Russe Anna Kalinskaya (7-6 (3), 6-3).

Dans le tournoi masculin, le Canadien Félix Auger-Aliassime a manqué l'occasion de rejoindre sa première demi-finale à Roland-Garros, battu par l'Italien Flavio Cobolli (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).

Après la tenante du titre Coco Gauff et la quadruple lauréate Iga Swiatek, sorties respectivement au troisième tour et en huitièmes de finale, ou encore Jannik Sinner et Novak Djokovic chez les hommes, Aryna Sabalenka n'a pas dérogé à la règle d'un Grand Chelem parisien complètement fou.

Bien qu'elle menât un set à zéro et double break en poche dans la seconde manche face à la Russe Diana Shnaider, la Biélorusse s'est effondrée mentalement (3-6, 7-5, 6-0). Elle a perdu les dix derniers jeux du match en multipliant les fautes directes.

La finaliste sortante, quatre tournois du Grand Chelem à son palmarès, quitte ainsi un tableau dont elle était la favorite malgré ses difficultés récentes sur terre battue.

En son absence, les demi-finales hommes et femmes ne comporteront aucun vainqueur en Grand Chelem, une situation inédite depuis Roland-Garros 1977, tous tournois du Grand Chelem confondus. De même, jamais depuis l'US Open 2021 un Majeur n'avait couronné deux vainqueurs triomphant pour la première fois à ce niveau.

DEMI-FINALISTE ISSUE DES QUALIFICATIONS

Diana Shnaider, 23e mondiale à 22 ans et novice à ce stade d'un grand tournoi, jouera sa place en finale de Roland-Garros face à une autre surprenante gauchère, la Polonaise Maja Chwalinska.

Cette dernière, 114e mondiale, est devenue seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à rejoindre le dernier carré de Roland-Garros dans l'ère Open après l'Argentine Nadia Podoroska en 2020, la sixième dans un tournoi du Grand Chelem.

Après avoir éliminé la Française Diane Parry en huitièmes de finale, Maja Chwalinska (6-3, 6-2) a cette fois-ci écarté de son chemin Anna Kalinskaya, 24e mondiale, soit la troisième victoire contre une membre du top 50 de sa carrière, toutes obtenues lors de son parcours sur l'ocre parisien.

Menant 5-1 dans le premier set, la Polonaise de 24 ans a vu son adversaire revenir à 5-5, mais elle a eu les nerfs plus solides pour remporter le tie-break. Elle a rapidement pris les devants dans la seconde manche, réussissant le double break pour mener 4-1, avant de conclure un peu plus tard sur le service d'Anna Kalinskaya.

Félix Auger-Aliassime, meilleure tête de série (n°4) encore en lice dans la partie haute du tableau après l'élimination au deuxième tour de Jannik Sinner, n'en a pas profité pour rejoindre sa première demi-finale à Roland-Garros.

Le sixième joueur mondial a été dominé par l'Italien Flavio Cobolli, qualifié pour la première fois dans le dernier carré d'un Grand Chelem à 24 ans. Flavio Cobolli assure la présence de l'Italie en finale dimanche puisqu'il sera opposé à Matteo Berrettini ou Matteo Arnaldi en demi-finale.

Le 14e joueur mondial est l'un des prétendants sérieux à la finale depuis l'élimination surprise de son compatriote Jannik Sinner. Bon joueur de terre battue, il a récemment joué la finale de l'ATP 500 de Munich (Allemagne) et un quart de finale au Masters 1000 de Madrid.

Face au Canadien, il était pourtant mené d'un set et d'un break avant de renverser la situation.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)