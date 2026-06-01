Tennis/Roland-Garros-Parry, dernière Française en lice, éliminée en 8e de finale

(Actualisé avec déclarations Chwalinska)

par Vincent Daheron

Diane Parry, la dernière Française en lice à Roland-Garros, a été éliminée lundi en huitièmes de finale par la qualifiée polonaise Maja Chwalinska, 114e joueuse mondiale (6-3, 6-2).

Un an après le parcours surprise de Loïs Boisson jusqu'en demi-finales, il n'y aura pas de Tricolores en quarts de finale de la 125e édition du tournoi parisien.

Tombeuse de la sixième joueuse mondiale Amanda Anisimova au troisième tour (6-3, 4-6, 7-6 (3)), Diane Parry est passée à côté de son premier huitième de finale en Grand Chelem. La 92e mondiale a été perturbée par le jeu tout en variations de la surprenante Polonaise de 24 ans, peu avare en amorties.

"C'est mon jeu, c'est plutôt naturel pour moi de faire des amorties", a-t-elle expliqué sur le court Philippe-Chatrier.

Maja Chwalinska, dont c'est la première participation au Grand Chelem parisien, a breaké une première fois en fin de premier set pour mener 5-3, avant de conclure sur son service. Dans la seconde manche, elle a effacé l'unique balle de break de Diane Parry au cours du match, avant de remporter les cinq derniers jeux pour sceller son succès en 1h33.

Première qualifiée à rejoindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis 2020, Maja Chwalinska affrontera la Russe Anna Kalinskaya.

"Je ne m'y attendais évidemment pas au début du tournoi", a-t-elle confié.

(Reportage de Vincent Daheron)