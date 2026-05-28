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Cette fois, l'OL n'empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 17:17

Cette fois, l'OL n'empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa

Cette fois, l'OL n'empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa

Pas de bis repetita. Alors que Crystal Palace a décroché le graal en Ligue Conférence face au Rayo Vallecano (1-0), la situation des Eagles rappelle un cas de figure qu’ils ont déjà connu au crépuscule de la saison dernière. Si les joueurs d’Oliver Glasner avaient remporté la FA Cup (leur offrant une qualification en Ligue Europa), ces derniers avaient finalement été rebasculés en C4 puisque l’OL avait décroché un autre ticket pour la compétition .

En effet, le lien de multipropriété entre les deux clubs avait douché les espoirs anglais de disputer la petite sœur de la Ligue des champions , et ce, malgré l’engagement d’une procédure judiciaire pour tenter d’y remédier.…

TC pour SOFOOT.com

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