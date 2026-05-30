Tennis/Roland-Garros-Le phénomène Kouame éliminé au 3e tour

Open de France

Le parcours de ‌la sensation française Moïse Kouame à Roland-Garros a pris fin samedi ​au troisième tour, éliminé par le Chilien Alejandro Tabilo en quatre sets et 3h01 de jeu (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9)).

À la suite de ​l'élimination du phénomène de 17 ans, le tennis masculin français ne comptera aucun représentant ​en deuxième semaine du Grand Chelem ⁠parisien pour la cinquième fois sur les six dernières éditions.

Plus ‌jeune joueur au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003 après ​ses victoires contre Marin ‌Cilic et Adolfo Daniel Vallejo, Moïse Kouame avait ⁠pourtant parfaitement démarré en enlevant le premier set.

Mais le 36e joueur mondial s'est rebiffé, faisant fi du soutien du court Suzanne-Lenglen envers ⁠son adversaire pour ‌remporter les trois manches suivantes. Breaké d'entrée de quatrième ⁠set, le Français a une nouvelle fois fait preuve d'un ‌solide mental pour forcer un tie-break dans lequel il ⁠a écarté quatre balles de match.

Mais la cinquième ⁠aura été la ‌bonne pour le Chilien de 28 ans, qui jouera son premier ​huitième de finale en Grand Chelem ‌contre le Canadien Félix Auger-Aliassime ou l'Américain Brandon Nakashima.

Invité par les organisateurs à participer ​à son premier tournoi majeur, Moïse Kouame aura grandi en accéléré pendant la semaine, en plus de s'être fait ⁠connaître du public français qui attend un successeur à Yannick Noah, dernier homme tricolore à avoir triomphé sur l'ocre parisien en 1983.

Classé 318e mondial, le natif de Sarcelles (Val-d'Oise) devrait grimper aux alentours de la 210e place mondiale lors de la prochaine actualisation du classement ​ATP.

(Rédigé par Vincent Daheron)