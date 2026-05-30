Tennis/Roland-Garros-Le phénomène Kouame éliminé au 3e tour

Open de France
Le parcours de la sensation française Moïse Kouame à Roland-Garros a pris fin samedi au troisième tour, éliminé par le Chilien Alejandro Tabilo en quatre sets et 3h01 de jeu (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9)).
À la suite de l'élimination du phénomène de 17 ans, le tennis masculin français ne comptera aucun représentant en deuxième semaine du Grand Chelem parisien pour la cinquième fois sur les six dernières éditions.
Plus jeune joueur au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003 après ses victoires contre Marin Cilic et Adolfo Daniel Vallejo, Moïse Kouame avait pourtant parfaitement démarré en enlevant le premier set.
Mais le 36e joueur mondial s'est rebiffé, faisant fi du soutien du court Suzanne-Lenglen envers son adversaire pour remporter les trois manches suivantes. Breaké d'entrée de quatrième set, le Français a une nouvelle fois fait preuve d'un solide mental pour forcer un tie-break dans lequel il a écarté quatre balles de match.
Mais la cinquième aura été la bonne pour le Chilien de 28 ans, qui jouera son premier huitième de finale en Grand Chelem contre le Canadien Félix Auger-Aliassime ou l'Américain Brandon Nakashima.
Invité par les organisateurs à participer à son premier tournoi majeur, Moïse Kouame aura grandi en accéléré pendant la semaine, en plus de s'être fait connaître du public français qui attend un successeur à Yannick Noah, dernier homme tricolore à avoir triomphé sur l'ocre parisien en 1983.
Classé 318e mondial, le natif de Sarcelles (Val-d'Oise) devrait grimper aux alentours de la 210e place mondiale lors de la prochaine actualisation du classement ATP.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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