Tennis/Roland-Garros-La dernière Française éliminée, Sabalenka écarte Osaka

par Vincent Daheron

La dernière Française en lice, Diane Parry, a été sortie lundi en huitièmes de finale de Roland-Garros tandis qu'Aryna Sabalenka et Félix Auger-Aliassime ont obtenu sans trembler leur qualification pour les quarts de finale.

Pour son premier huitième de finale en Grand Chelem, Diane Parry n'a jamais réussi à trouver la solution face au jeu varié de Maja Chwalinska, 114e mondiale (6-3, 6-2). La Polonaise est la première joueuse issue des qualifications à rejoindre les quarts de finale du Grand Chelem parisien depuis 2020.

À l'occasion du premier match féminin en session de nuit depuis trois ans, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka a écarté la Japonaise Naomi Osaka (7-5, 6-3), qui disputait son premier huitième de finale sur la terre battue parisienne.

Accrochée dans la première manche, elle a été plus expéditive dans le seconde.

La Biélorusse, finaliste sortante, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi pour la quatrième édition consécutive et pour son 14e tournoi du Grand Chelem d'affilée, devant la première à signer cette série depuis les 16 quarts de finale consécutifs de Serena Williams entre Wimbledon 2000 et l'Open d'Australie 2005. Elle jouera la Russe Diana Shnaider pour une place en demi-finale.

Dans le tournoi masculin, Felix Auger-Aliassime poursuit sa route qui doit l'emmener jusqu'en finale si la logique est respectée dans une partie de tableau particulièrement ouverte, après l'élimination surprise de Jannik Sinner.

La tête de série n°4 s'est qualifiée en écartant le Chilien Alejandro Tabilo en trois sets et 2h06 de jeu (6-3, 7-5, 6-1).

Le Canadien défiera en quarts de finale l'Italien Flavio Cobolli. Ce dernier, récemment quart de finaliste du Masters 1000 de Madrid et finaliste de l'ATP 500 de Munich (Allemagne), a battu en quatre sets l'Américain Zachary Svajda (6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5)).

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)