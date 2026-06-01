Tennis/Roland-Garros-La dernière Française éliminée, Auger-Aliassime rejoint Cobolli en quarts

par Vincent Daheron

La dernière Française en lice, Diane Parry, a été sortie lundi en huitièmes de finale de Roland-Garros tandis que Félix Auger-Aliassime s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale, dans une partie de tableau très ouverte.

Pour son premier huitième de finale en Grand Chelem, Diane Parry n'a jamais réussi à trouver la solution face au jeu varié de Maja Chwalinska, 114e mondiale (6-3, 6-2). La Polonaise est la première joueuse issue des qualifications à rejoindre les quarts de finale du Grand Chelem parisien depuis 2020.

Dans le tournoi masculin, Felix Auger-Aliassime poursuit sa route qui doit l'emmener jusqu'en finale si la logique est respectée dans une partie de tableau particulièrement ouverte, après l'élimination surprise de Jannik Sinner.

La tête de série n°4 s'est qualifiée en écartant le Chilien Alejandro Tabilo en trois sets et 2h06 de jeu (6-3, 7-5, 6-1).

Le Canadien défiera en quarts de finale l'Italien Flavio Cobolli. Ce dernier, récemment quart de finaliste du Masters 1000 de Madrid et finaliste de l'ATP 500 de Munich (Allemagne), a battu en quatre sets l'Américain Zachary Svajda (6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5)).

(Reportage de Vincent Daheron)