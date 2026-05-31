Tennis/Roland-Garros-Gauff et Kouame éliminés, Sabalenka et Parry poursuivent leur route

La tenante du titre Coco Gauff a été éliminée samedi dès le troisième tour de Roland-Garros, tandis que la numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Chez les Français, Diane Parry continue sa route, au contraire du phénomène de 17 ans Moïse Kouame.

Deux jours après l'élimination de Jannik Sinner dans le tableau masculin, le tournoi féminin a aussi livré sa grande surprise. Coco Gauff a été éliminée par l'Autrichienne Anastasia Potapova (4-6, 7-6 (1), 6-4) et ne conservera pas son titre acquis l'an passé en finale contre Aryna Sabalenka.

Cette dernière s'est qualifiée sans difficulté contre l'Australienne Daria Kasatkina (6-0, 7-5). La Biélorusse de 28 ans rejoint les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien pour la quatrième édition consécutive, où elle défiera la Japonaise Naomi Osaka.

Dernière Française en lice, Diane Parry a réalisé un exploit en éliminant la sixième mondiale Amanda Anisimova (6-3, 4-6, 7-6 (3)). Elle jouera le premier huitième de finale en Grand Chelem de sa carrière face à la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale).

Le parcours de Moïse Kouame s'est en revanche arrêté. Le Tricolore a été sorti en quatre sets par le Chilien Alejandro Tabilo (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9)).

À la suite de l'élimination du phénomène de 17 ans, le tennis masculin français ne comptera aucun représentant en deuxième semaine du Grand Chelem parisien pour la cinquième fois sur les six dernières éditions.

La septième journée du Grand Chelem parisien a également été le théâtre du troisième match le plus long de son histoire. L'Argentin Juan Manuel Cerundolo, tombeur de Jannik Sinner jeudi, est venu à bout de l'Espagnol Martin Landaluce après 5h58 de jeu (6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (8)).

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série n°4 figurant au rang des favoris pour rejoindre sa première finale d'un tournoi majeur, a battu l'américain Brandon Nakashima après 03h48 de jeu (5-7, 6-1, 7-6 (4), 7-6 (1)) .

(Rédigé par Vincent Daheron)