Football-Le PSG conserve son titre après "une saison difficile"

UEFA Champions League - Finale - Paris St Germain - Arsenal

par Julien Pretot

Un an après son premier titre en Ligue ‌des champions, le Paris Saint-Germain s'est de nouveau assis sur le toit de l'Europe samedi avec un deuxième sacre consécutif, acquis après une saison ​contrastée et différente de la précédente.

"Ça a été difficile, toute la saison a été difficile, on a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement on est encore vainqueurs de cette Ligue des champions", a réagi Ousmane Dembélé sur Canal+.

Le Ballon d'Or 2025, buteur sur le penalty de l'égalisation, a ​été malgré lui le symbole des difficultés traversées par le PSG cette saison. L'attaquant parisien a été blessé à plusieurs reprises au cours de l'année, encore lors des deux dernières semaines, ​touché au mollet droit lors de la dernière journée de Ligue 1.

Au ⁠sortir d'un exercice 2024-2025 interminable, conclu le 13 juillet par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), ‌le PSG a souvent vu son effectif décimé par les blessures.

"Ce n'était pas facile, on a souffert", a résumé sur M6 le latéral droit Achraf Hakimi, titulaire en finale après un mois sans jouer en raison d'une lésion ​de la cuisse droite survenue lors de la demi-finale ‌aller contre le Bayern Munich.

"C'était une saison dingue, avec beaucoup de hauts et bas. On savait, quand ⁠on a commencé cette saison, avec le peu de vacances qu'on a eues, de repos et de préparation, qu'il allait y avoir des soucis, des blessures", a admis Vitinha en conférence de presse.

L'équipe parisienne a longtemps semblé courir après les sensations qui l'ont menée à son premier sacre, ⁠ainsi qu'après un effectif au ‌complet, avant de retrouver son implacable domination lors des matches couperets.

Le PSG a très bien lancé la défense de ⁠son titre avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches de la phase de ligue, avant de ralentir : deux nuls et une défaite ‌pour terminer.

Comme l'an passé, les Parisiens sont alors passés par un barrage, remporté contre Monaco (5-4 au cumulé), avant de terrasser ⁠Chelsea (8-2 au cumulé), Liverpool (4-0 au cumulé) puis le Bayern Munich en demi-finales (6-5 au cumulé).

Au cours de la ⁠phase finale, les hommes de Luis ‌Enrique ont de nouveau démontré une qualité collective impressionnante et une capacité à répéter les efforts défensifs. Personne ne rechigne au pressing demandé par ​Luis Enrique et impulsé par les attaquants Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, également ‌cliniques de l'autre côté du terrain avec respectivement huit et dix buts en C1 cette saison.

Luis Enrique a surtout retrouvé petit à petit tout son effectif, au point ​de réinstaller à Budapest dix des onze titulaires de la finale précédente à Munich (Allemagne). Seul le gardien Matveï Safonov a remplacé Gianluigi Donnarumma, désormais joueur de Manchester City.

"La saison a été longue. On a beaucoup travaillé, beaucoup souffert. On a eu beaucoup de difficultés en début ⁠de saison mais l'équipe est montée en puissance au bon moment. C'est ce qui nous a permis d'arriver comme ça", a expliqué le capitaine Marquinhos sur M6.

"Le coach a très bien géré le temps de jeu cette saison, pour chaque joueur. Aujourd'hui, on avait l'effectif complet."

Vainqueur de sa troisième Ligue des champions après celle de 2015 avec Barcelone, Luis Enrique a estimé ce titre mérité.

"Si j'analyse toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues avec ce calendrier, je pense qu'on mérite clairement de gagner notre deuxième Ligue des champions", a-t-il assuré en conférence de ​presse.

(rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)