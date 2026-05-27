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Tennis/Roland-Garros-Djokovic et Swiatek poursuivent leur route, Rybakina déjà éliminée
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 22:52

par Vincent Daheron

Novak Djokovic s'est qualifié dans la douleur mercredi pour le troisième tour de Roland-Garros, imitant la quadruple lauréate Iga Swiatek, tandis que la numéro deux mondiale Elena Rybakina a été sortie dès le deuxième tour.

Le Serbe de 39 ans continue d'écarter les Français de son chemin. Après sa victoire au premier tour face à Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1, 6-4), il a cette fois-ci battu Valentin Royer (6-3, 6-2, 6-7 (7), 6-3) en 3h43.

Après deux premières manches assez tranquilles, "Djoko" a cédé la troisième au tie-break face à un très bon 74e joueur mondial, malgré une balle de match. Jamais un Tricolore n'avait auparavant remporté un jeu décisif à Roland-Garros face au natif de Belgrade.

Dans le quatrième set, Novak Djokovic, bien plus solide et convaincant que dimanche, a breaké dans le quatrième jeu, filant ensuite vers la victoire conclue sur sa cinquième balle de match.

Il défiera au troisième tour le Brésilien Joao Fonseca, âgé de 19 ans et tête de série n°28.

Iga Swiatek a dominé de son côté la Tchèque Sara Bejlek (6-2, 6-3) après 1h33 d'une prestation inégale.

La Polonaise de 24 ans a dicté les échanges face à la gauchère classée 35e à la WTA, sans pour autant être impériale derrière sa mise en jeu avec 37% de première balle dans le premier set, six doubles fautes et quatre breaks concédés au total. Elle a aussi commis de nombreuses fautes directes (38) qui pourraient être autrement pénalisantes quand la route s'élèvera.

Au troisième tour, la tête de série n°3 affrontera sa compatriote Magda Linette, tombeuse de la Lettone Jelena Ostapenko (6-2, 2-6, 6-2), titrée à Roland-Garros en 2017.

HALYS GAGNE LE DUEL FRANCO-FRANÇAIS

Elina Svitolina a montré un visage rassurant après sa frayeur du premier tour, finalement remporté en trois sets.

Mercredi, face à l'Espagnole Kaitlin Quevedo, la récente lauréate du WTA 1000 de Rome a expédié la première manche en 32 minutes avant d'être davantage accrochée dans la suivante. Elle a breaké au meilleur moment avant de conclure sur son service (6-0, 6-4).

Elle jouera au prochain tour l'Allemande Tamara Korpatsch, 95e mondiale.

La surprise est venue d'Elena Rybakina, tête de série n°2, éliminée sur le court Suzanne-Lenglen par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (3-6, 6-1, 7-6 (4)).

La double lauréate en Grand Chelem (Wimbledon 2022 et Open d'Australie 2026) a commis 71 fautes directes, s'inclinant finalement au super tie-break.

Récemment titrée au WTA 1000 de Madrid, l'Ukrainienne Marta Kostyuk poursuit sa route grâce à son succès contre l'Américaine Katie Volynets (6-7 (4), 6-3, 6-3). Elle jouera la Suissesse Viktorija Golubic pour une place en huitièmes de finale. Dans le duel franco-français du jour, Quentin Halys a pris le meilleur sur Ugo Humbert, tête de série n°32 (6-4, 7-6 (4), 7-6 (8)), et jouera Alexander Zverev au prochain tour.

L'Allemand, tête de série n°2 et finaliste en 2024, a battu facilement le Tchèque Tomas Machac lors de la session de nuit (6-4, 6-2, 6-2).

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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