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Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 23:10

Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

Bosnie 0-0 Macédoine

Le match que l’Italie n’a pas regardé. Alors que la préparation pour la Coupe du monde a commencé, la Bosnie défiait l’ancien bourreau de la Nazionale , la Macédoine , ce vendredi soir à Sarajevo. Une rencontre soldée sur un triste match nul et un score vierge (0-0) . Dans une rencontre à laquelle la légende locale Edin Džeko n’a pas participé, les Bosniens ont pourtant beaucoup tenté, sans jamais parvenir à trouver la faille.

De bon ou mauvais augure pour la Coupe du monde ?

Les Golden Lilies ont encore un match amical pour retrouver leur efficacité offensive, le samedi 6 juin face au Panama, autre qualifié surprise pour le tournoi nord-américain. Viendront ensuite les choses sérieuses, au sein d’une poule B composée du Canada, de la Suisse et du Qatar .…

TB pour SOFOOT.com

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