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Tennis-Le retour de Serena Williams enflamme un tableau féminin très ouvert à Wimbledon
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 16:26

par Martyn Herman

Le retour de Serena Williams à Wimbledon, dix ans après son septième et dernier titre sur le gazon londonien, ajoute une nouvelle dimension à un tableau féminin déjà particulièrement ouvert à l'aube de la 139e édition, qui débute lundi.

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka espère sortir du "trou sombre et profond", selon ses termes, dans lequel elle est tombée en quarts de finale de Roland-Garros. Elle vise son premier titre à Wimbledon.

La Polonaise Iga Swiatek tentera de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, en 2016, à remporter deux titres consécutifs sur le gazon londonien.

Tout juste sacrée plus jeune lauréate de Roland-Garros depuis 34 ans, la Russe Mirra Andreeva, âgée de 19 ans, tentera de poursuivre sur sa lancée sur les pelouses impeccables de Wimbledon.

Il faudra également compter sur l’Américaine Coco Gauff, qui tentera à nouveau de percer le mystère vert, et sur le jeu puissant et souvent imparable de la lauréate 2022 Elena Rybakina.

Mais une seule joueuse va braquer tous les projecteurs sur elle : Serena Williams. L'Américaine de 44 ans, opposée au premier tour à l'Australienne Maya Joint, fait son retour sur le circuit après quatre ans d’absence.

Détentrice de la huitième et dernière invitation, la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem jouera son premier match en simple depuis son élimination au troisième tour de l'US Open en septembre 2022.

Son retour était l’un des secrets les moins bien gardés du tennis, notamment depuis qu'elle a été réintégrée en décembre dernier à la liste des joueurs suivis par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

Serena Williams a d'abord fait son retour en double au tournoi du Queen's, au début du mois, aux côtés de la Canadienne Victoria Mboko, avant de jouer à Berlin avec la Tchèque Karolina Muchova.

SABALENKA VULNÉRABLE

Le simple sera une autre paire de manches. Elle pourrait devenir la joueuse la plus âgée à remporter un match en simple à Wimbledon depuis Martina Navratilova en 2004, alors âgée de 47 ans.

Selon l'Américaine Lindsay Davenport, triple lauréate en Grand Chelem, Serena Williams ne serait pas revenue sans la certitude d'avoir un "impact immédiat".

"Ça ne va pas être facile, mais si quelqu’un peut y arriver, c’est bien elle", a-t-elle dit à la BBC.

Depuis que Serena Williams a battu en finale l’Allemande Angelique Kerber pour remporter le titre en 2016, huit nouvelles joueuses ont été couronnées à Wimbledon, ce qui témoigne de la grande richesse du tennis féminin.

Au cours de cette décennie, quelques joueuses ont remporté plusieurs titres du Grand Chelem, mais aucune n’a dominé comme Serena Williams à son apogée.

Les six derniers tournois du Grand Chelem ont été remportés par six joueuses différentes et, bien qu'Aryna Sabalenka occupe la première place du classement depuis octobre 2024, elle semble vulnérable.

Elle était à deux points d’une place en demi-finale à Roland-Garros, mais son jeu s’est effondré, et elle a concédé les dix derniers jeux du match.

Sa préparation pour Wimbledon a été marquée par un nouvel effondrement puisqu'elle a perdu à Berlin le set décisif face à Jessica Pegula sans inscrire le moindre jeu.

La Biélorusse sera de nouveau mise à rude épreuve à Wimbledon, où elle sera favorite.

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

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