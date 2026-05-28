Tennis: Le numéro un mondial Jannik Sinner, souffrant, éliminé au 2e tour de Roland-Garros

L'Italien Jannik Sinner
par Vincent Daheron
Le numéro un mondial Jannik Sinner a été éliminé jeudi au deuxième tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, dont il était le finaliste sortant et l'immense favori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.
Souffrant, l'Italien de 24 ans s'est incliné face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), 56e mondial, après avoir remporté les deux premières manches.
Alors qu'il menait 5-1 dans le troisième set après avoir déroulé lors des deux premières manches, et qu'il semblait filer vers une victoire facile, Jannik Sinner a complètement craqué, perdant 18 points d'affilée.
"Dans le troisième set, je me suis senti nauséeux et je voulais vomir mais je n'ai pas réussi", a-t-il été entendu dire, avant de quitter quelques minutes un court Philippe-Chatrier écrasé par la chaleur pour un temps mort médical.
À son retour, il a concédé le troisième set, manquant clairement d'énergie et de mobilité. Il a de nouveau quitté le court, avec son sac, entre le troisième et le quatrième set.
Toujours souffrant, les mains souvent posées sur les genoux, Jannik Sinner a vu son adversaire remporter le quatrième set en seulement 29 minutes. Juan Manuel Cerundolo a ensuite expédié la manche décisive en 33 minutes.
C'est la première fois depuis 2023, déjà à Roland-Garros, qu'il quitte un tournoi du Grand-Chelem avant le troisième tour. Il s'était alors incliné en cinq sets au deuxième tour face à l'Allemand Daniel Altmaier.
Le double vainqueur de l'Open d'Australie, également lauréat de l'US Open et de Wimbledon, avait l'occasion cette année de compléter le Grand Chelem en carrière.
Un an après une finale épique de 5h29 perdue cruellement après avoir obtenu trois balles de match, le titre lui semblait promis.
Pendant que Carlos Alcaraz était forcé à renoncer, blessé au poignet droit, Jannik Sinner triomphait lors des cinq premiers Masters 1000 de la saison : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome.
Il se présentait ainsi à la Porte d'Auteuil sur une série de 29 victoires consécutives avant son entrée en lice.
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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