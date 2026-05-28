Tennis: Le numéro un mondial Jannik Sinner, souffrant, éliminé au 2e tour de Roland-Garros

L'Italien Jannik Sinner

par Vincent Daheron

Le numéro un ‌mondial Jannik Sinner a été éliminé jeudi au deuxième tour du tournoi de tennis ​de Roland-Garros, dont il était le finaliste sortant et l'immense favori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.

Souffrant, l'Italien de 24 ans s'est incliné face à l'Argentin ​Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), 56e mondial, après avoir remporté les deux premières manches.

Alors qu'il menait ​5-1 dans le troisième set après avoir ⁠déroulé lors des deux premières manches, et qu'il semblait filer vers une victoire ‌facile, Jannik Sinner a complètement craqué, perdant 18 points d'affilée.

"Dans le troisième set, je me suis senti nauséeux et je voulais vomir mais ​je n'ai pas réussi", a-t-il ‌été entendu dire, avant de quitter quelques minutes un court ⁠Philippe-Chatrier écrasé par la chaleur pour un temps mort médical.

À son retour, il a concédé le troisième set, manquant clairement d'énergie et de mobilité. Il a de nouveau ⁠quitté le court, avec ‌son sac, entre le troisième et le quatrième set.

Toujours souffrant, les ⁠mains souvent posées sur les genoux, Jannik Sinner a vu son adversaire remporter le ‌quatrième set en seulement 29 minutes. Juan Manuel Cerundolo a ensuite ⁠expédié la manche décisive en 33 minutes.

C'est la première fois depuis ⁠2023, déjà à Roland-Garros, ‌qu'il quitte un tournoi du Grand-Chelem avant le troisième tour. Il s'était alors incliné ​en cinq sets au deuxième tour face à ‌l'Allemand Daniel Altmaier.

Le double vainqueur de l'Open d'Australie, également lauréat de l'US Open et de Wimbledon, avait l'occasion ​cette année de compléter le Grand Chelem en carrière.

Un an après une finale épique de 5h29 perdue cruellement après avoir obtenu trois balles de match, le ⁠titre lui semblait promis.

Pendant que Carlos Alcaraz était forcé à renoncer, blessé au poignet droit, Jannik Sinner triomphait lors des cinq premiers Masters 1000 de la saison : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Il se présentait ainsi à la Porte d'Auteuil sur une série de 29 victoires consécutives avant son entrée en lice.

(Reportage de Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)