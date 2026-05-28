 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis: Le numéro un mondial Jannik Sinner, souffrant, éliminé au 2e tour de Roland-Garros
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:09

L'Italien Jannik Sinner

L'Italien Jannik Sinner

par Vincent Daheron

Le numéro un ‌mondial Jannik Sinner a été éliminé jeudi au deuxième tour du tournoi de tennis ​de Roland-Garros, dont il était le finaliste sortant et l'immense favori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.

Souffrant, l'Italien de 24 ans s'est incliné face à l'Argentin ​Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), 56e mondial, après avoir remporté les deux premières manches.

Alors qu'il menait ​5-1 dans le troisième set après avoir ⁠déroulé lors des deux premières manches, et qu'il semblait filer vers une victoire ‌facile, Jannik Sinner a complètement craqué, perdant 18 points d'affilée.

"Dans le troisième set, je me suis senti nauséeux et je voulais vomir mais ​je n'ai pas réussi", a-t-il ‌été entendu dire, avant de quitter quelques minutes un court ⁠Philippe-Chatrier écrasé par la chaleur pour un temps mort médical.

À son retour, il a concédé le troisième set, manquant clairement d'énergie et de mobilité. Il a de nouveau ⁠quitté le court, avec ‌son sac, entre le troisième et le quatrième set.

Toujours souffrant, les ⁠mains souvent posées sur les genoux, Jannik Sinner a vu son adversaire remporter le ‌quatrième set en seulement 29 minutes. Juan Manuel Cerundolo a ensuite ⁠expédié la manche décisive en 33 minutes.

C'est la première fois depuis ⁠2023, déjà à Roland-Garros, ‌qu'il quitte un tournoi du Grand-Chelem avant le troisième tour. Il s'était alors incliné ​en cinq sets au deuxième tour face à ‌l'Allemand Daniel Altmaier.

Le double vainqueur de l'Open d'Australie, également lauréat de l'US Open et de Wimbledon, avait l'occasion ​cette année de compléter le Grand Chelem en carrière.

Un an après une finale épique de 5h29 perdue cruellement après avoir obtenu trois balles de match, le ⁠titre lui semblait promis.

Pendant que Carlos Alcaraz était forcé à renoncer, blessé au poignet droit, Jannik Sinner triomphait lors des cinq premiers Masters 1000 de la saison : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Il se présentait ainsi à la Porte d'Auteuil sur une série de 29 victoires consécutives avant son entrée en lice.

(Reportage de Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank