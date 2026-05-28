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Adrien Thomasson et Lens se quittent très bons amis
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 17:12

Adrien Thomasson et Lens se quittent très bons amis

Adrien Thomasson et Lens se quittent très bons amis

La dernière page du livre aura été la plus belle. Une fois les festivités passées, il est l’heure des adieux pour Adrien Thomasson et le RC Lens . Après avoir glané sa première Coupe de France de son histoire, vendredi dernier, le club artésien a annoncé sur ses réseaux sociaux le départ de son capitaine.

Le capitaine de la Coupe de France

À travers une vidéo et plusieurs publications sur leur compte X, les Sang et Or ont rendu hommage au passage du milieu de terrain de 32 ans : « Les noms se succèdent, certains marquent pour toujours l’histoire artésienne. À jamais, le sien demeurera celui du premier capitaine lensois ayant soulevé la Coupe de France. Merci pour tout Adri. »

EM pour SOFOOT.com

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