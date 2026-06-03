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Tennis-La numéro un mondiale Aryna Sabalenka éliminée en quarts de finale de Roland-Garros
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:47

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a été éliminée mercredi en quarts de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, renversée par la Russe Diana Shnaider après avoir pourtant servi pour le gain du match (3-6, 7-5, 6-0).

La Biélorusse de 28 ans, finaliste sortante, a perdu les dix derniers jeux d'une rencontre qu'elle a longtemps maîtrisée avant de perdre ses nerfs.

(Reportage de Vincent Daheron)

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