Tennis: L'ATP lance un nouveau Masters 1000 en Arabie saoudite à partir de 2028
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:29

Six Kings Slam

par Mathieu Rosemain et Julien Pretot

L'ATP a annoncé jeudi la création d'un nouveau Masters 1000 en Arabie saoudite à partir de 2028 soutenu par le Fonds d'investissement public du royaume (PIF), marquant ainsi la première expansion de cette catégorie de tournois depuis 35 ans.

Ce nouveau tournoi deviendra le 10e Masters 1000 après Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome, Toronto/Montréal, Cincinnati, Shanghai et Paris.

Le président de l'ATP Andrea Gaudenzi a qualifié cette annonce de "moment de fierté qui s'est fait attendre pendant des années", affirmant que l'Arabie saoudite avait "fait preuve d'un véritable engagement envers le tennis, non seulement au niveau professionnel, mais aussi en développant le jeu de manière plus générale".

L'événement, détenu et géré par l'Arabie saoudite, sera organisé sur une semaine avec un tableau de 56 joueurs sur des courts extérieurs en dur et ne sera pas obligatoire pour les joueurs.

Danny Townsend, le directeur général de SURJ Sports - une entité du PIF - a déclaré travailler avec l'ATP pour créer "un stade de classe mondiale et l'infrastructure nécessaire pour organiser le tournoi", avec une annonce attendue dans les mois à venir.

Il a également précisé que le nouveau Masters 1000 ne remplacerait pas le Six Kings Slam, un tournoi d'exhibition soutenu par le PIF et réunissant six des meilleurs joueurs masculins du monde.

"Il n'est pas question de remplacer quoi que ce soit", a-t-il déclaré jeudi lors d'une table ronde avec les médias à Paris. "Il s'agit de renforcer la manière dont nous servons les amateurs de sport et les clients du secteur du divertissement dans le royaume et, plus largement, dans la région."

Le PIF a placé le sport au cœur de sa stratégie mondiale depuis plusieurs années déjà.

Il détient la majorité du club de football de Newcastle en Premier League, soutient la ligue de golf LIV et a investi dans la Formule E, la boxe et les sports électroniques. Les finales de la WTA se sont tenues à Riyad en 2024, tandis que Djeddah accueille les finales de l'ATP Next Gen depuis 2023.

Danny Townsend a déclaré que l'organisation d'un Masters en Arabie saoudite permettrait "d'inspirer la prochaine génération".

"Depuis 2019, 140 clubs de tennis ont été construits dans le royaume et 20 académies d'élite sont en place", a-t-il ajouté.

(Reportage de Mathieu Rosemain et Julien Pretot avec la contribution de Martyn Herman, version française Vincent Daheron)

Sport
