Tennis-Kyrgios suspendu à titre provisoire après un contrôle positif à la cocaïne

par Rohith Nair

Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios, finaliste de Wimbledon en 2022, a été provisoirement suspendu de toute compétition mercredi après avoir été contrôlé positif à la cocaïne.

Connu pour son caractère impulsif, le joueur de 31 ans a reconnu avoir commis une "énorme erreur" dans des excuses publiques.

L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) a annoncé la suspension de Nick Kyrgios à la suite d'un contrôle positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, détecté dans un échantillon prélevé lors d'un tournoi ATP 250 à Majorque en juin.

Nick Kyrgios, qui a atteint la 13e place au classement mondial au pic de sa carrière, est suspendu à titre provisoire depuis le 4 août après qu’un laboratoire de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a confirmé la présence de ce stimulant interdit le 17 juillet.

"J'ai récemment échoué à un contrôle antidopage à Majorque après avoir été contrôlé positif à la cocaïne. J'ai commis une énorme erreur et j'en assume l'entière responsabilité", a déclaré Nick Kyrgios sur Instagram.

"Je présente mes excuses à mes fans, à ma famille, à mes sponsors et à tous mes proches. Mais surtout, je suis désolé pour les enfants qui me suivent. Je suis conscient de l'exemple que cela donne et je suis profondément déçu de moi-même."

Le joueur a ajouté ne pas vouloir chercher d'excuses, tout en évoquant le poids psychologique de ses récentes blessures.

"Je tiens à replacer les choses dans leur contexte. Ces deux dernières années marquées par les blessures m'ont énormément affecté, tant physiquement que mentalement", a-t-il dit.

"Mon corps n'a pas été capable de faire ce que mon esprit attendait de lui et accepter d’être proche de la fin de ma carrière a été plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé", a poursuivi Nick Kyrgios.

Pendant la durée de sa suspension, il ne peut ni participer, ni entraîner, ni assister à aucun événement organisé par World Tennis, la WTA, l’ATP, les tournois du Grand Chelem ou toute association nationale.

L'Australien a dit qu'il ne ferait pas fait appel de cette suspension provisoire et a déclaré qu’il se retirerait des réseaux sociaux et de la vie publique pendant 28 jours afin de "se recentrer sur son bien-être".

(Rohith Nair et Suramya Kaushik à Bangalore, Version française Benoit Van Overstraeten)