Tennis-Garcia, Monfils et Wawrinka célébrés à Roland-Garros

Roland-Garros proposera cette année encore plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux joueurs et joueuses qui participeront pour la dernière fois, à l'instar de Gaël Monfils ou de Stanislas Wawrinka, ou qui ont déjà rangé les raquettes comme Caroline Garcia, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L'an passé, Caroline Garcia avait annoncé, deux jours avant le début du Grand Chelem français, qu'elle mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison 2025. Elle avait été éliminée au premier tour mais avait émis le voeu de ne pas être célébrée tout de suite.

Elle le sera donc cette année, le jeudi 4 juin, entre les deux demi-finales dames. La meilleure performance de Caroline Garcia à Roland-Garros remonte à 2017, où elle a été quart de finaliste. Et elle avait fini l'année 2022 au quatrième rang du classement WTA.

Un hommage sera également rendu à Gaël Monfils, qui a annoncé en octobre dernier que cette saison 2026 serait sa dernière. Le Français de 39 ans disputera le mois prochain son 19e Roland-Garros, où il a été demi-finaliste en 2008.

Actuel 200e au classement ATP, loin de sa sixième place mondiale atteinte en 2016, le Français n'a pas réussi à remporter deux matches consécutifs depuis le début de l'année. Il a notamment été éliminé dès son entrée en lice à l'Open d'Australie puis, plus récemment, au deuxième tour des Masters 1000 d'Indian Wells et de Monte-Carlo.

UNE AUGMENTATION DU "PRIZE-MONEY"

Il sera honoré à l'issue de son dernier match dans le tournoi mais aussi en amont, le 21 mai, lors d'une soirée caritative sur le court Philippe-Chatrier intitulée "Gael and friends" avec des invités tels que le DJ Martin Solveig ou les artistes Matt Pokora et Franglish.

"C'est un showman, on lui a donné les clés pour cette soirée caritative", a expliqué Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, en conférence de presse. "Il y aura évidemment du tennis, avec un format particulier de double mixte, il y aura du show. Il a un univers à lui bien particulier."

"La billetterie ouvrira cet après-midi et tous les bénéfices seront reversés aux associations de la fédération et à celles que Gaël a choisies. C'est une manière de le remercier."

Stanislas Wawrinka, vainqueur du tournoi en 2015, sera également honoré après son dernier match. Le Suisse de 41 ans, triplement sacré en Grand Chelem, dispute lui aussi sa dernière saison professionnelle.

Les organisateurs ont annoncé une dotation globale de 61,723 millions d'euros, soit une augmentation de 9,5% par rapport à l'an passé.

Roland-Garros a annoncé être le premier tournoi du Grand Chelem à autoriser, à titre d'essai, le port des objets connectés portables par les joueurs. Ces appareils, destinés à recueillir des données physiques dans un but de performance, sont autorisés depuis 2024 par l'ATP, qui ne régit cependant pas les tournois du Grand Chelem.

L'autorisation porte également sur Wimbledon et l'US Open.

Les cérémonies d'ouverture des finales ont été confiées au chorégraphe et metteur en scène Benjamin Millepied.

(Reportage de Vincent Daheron)