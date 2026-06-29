Tennis-Chwalinska, finaliste de Roland-Garros, éliminée au premier tour de Wimbledon

par Shrivathsa Sridhar

La finaliste surprise de Roland-Garros Maja Chwalinska a été éliminée lundi dès le premier tour de Wimbledon face à la qualifiée thaïlandaise Mananchaya Sawangkaew (2-6, 7-5, 6-2).

La défaite a un goût amer pour la Polonaise de 24 ans, qui s'est blessée à la cheville droite après une mauvaise chute au moment où elle servait pour le gain du match.

Maja Chwalinska avait obtenu une wild card pour Wimbledon grâce à son parcours exceptionnel à Roland-Garros, ce qui lui avait également valu d’être tête de série n°20 sur le gazon londonien.

Après sa chute, la 21e joueuse mondiale a continué à lutter malgré ses difficultés à se déplacer. Mananchaya Sawangkaew, 164e mondiale, a égalisé à une manche partout avant d'empocher le set décisif et décrocher ainsi sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Londres ; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)