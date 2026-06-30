Tennis-Boisson éliminée au premier tour de Wimbledon par Rybakina

La Française Loïs Boisson a été éliminée mardi dès le premier tour du tournoi de tennis de Wimbledon par la Kazakhe Elena Rybakina (6-4, 1-6, 6-3), deuxième joueuse mondiale.

Un peu plus d'un mois après son élimination au premier tour de Roland-Garros, où elle avait atteint la demi-finale en 2025, Loïs Boisson n'a pas été vernie au tirage au sort de son premier tableau principal à Wimbledon, tombant face à la championne de l'édition 2022.

La Française de 23 ans, retombée à la 154e place mondiale, a pourtant fait douter un peu la lauréate du dernier Open d'Australie en égalisant à une manche partout. Elle a même eu deux balles de break dans le cinquième jeu du troisième set, sans parvenir à les concrétiser.

Elena Rybakina a finalement réussi le break dans le huitième jeu, au cours duquel Loïs Boisson semble s'être fait mal en glissant sur le gazon.

Après sa demi-finale surprise à Roland-Garros l'an passé, la Dijonnaise avait mis fin prématurément à sa saison 2025 puis retardé sa reprise en 2026 à cause de blessures.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)