 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tencent fait mieux que prévu au 3T grâce aux jeux vidéo
information fournie par Boursorama avec AFP 13/11/2025 à 12:03

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant chinois de l'internet Tencent a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre, selon un communiqué publié jeudi, grâce à la forte croissance de son activité de jeux vidéo en Chine.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 192,9 milliards de yuans (27,2 milliards de dollars), en hausse de 15% sur un an, selon un communiqué publié sur le site internet de la Bourse de Hong Kong.

Ce chiffre représente le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres et dépasse les prévisions de Bloomberg, qui tablait sur près de 189 milliards de yuans.

Le bénéfice net du troisième trimestre a progressé de 19% sur un an, un résultat là aussi supérieur aux prévisions de Bloomberg.

L'entreprise basée à Shenzhen est un acteur majeur du secteur mondial du jeu vidéo et est également présente dans d'autres domaines tels que le "cloud" (informatique dématérialisée), le divertissement et l'intelligence artificielle (IA).

Cette année, la société a profité d'une période prolongée de confiance des investisseurs dans l'IA, ce qui a permis à la valeur de son action à la Bourse de Hong Kong de presque doubler depuis janvier.

Ces excellents résultats interviennent alors que les investisseurs internationaux s'inquiètent de plus en plus d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, après des mois d'enthousiasme débordant.

Les résultats ont montré que la génération de trésorerie au troisième trimestre a été soutenue par une hausse de 15% sur un an des revenus générés par les jeux en Chine.

L'activité internationale de jeux de Tencent, plus modeste que son activité nationale, a quant à elle bondi de 43% sur un an, selon les résultats.

Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré que ces résultats reflètent "des tendances positives dans les jeux, les services marketing, la fintech et les services aux entreprises".

Ces dernières années, Tencent s'est efforcé d'intégrer des fonctions d'intelligence artificielle à WeChat, l'application multifonctionnelle qu'elle exploite et qui est largement utilisée en Chine.

"Nos investissements stratégiques dans l'IA portent leurs fruits dans des domaines tels que le ciblage publicitaire et l'engagement des joueurs", a-t-elle indiqué, soulignant les "résultats encourageants" obtenus dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir l'utilisation de son chatbot Yuanbao au sein de WeChat.

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Google
    Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam
    information fournie par Reuters 13.11.2025 12:44 

    La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    "Trump savait à propos des filles" : l'affaire Epstein encore relancée
    information fournie par AFP 13.11.2025 12:39 

    Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOSHUA LOTT )
    Paysagistes: la filière a la main verte mais manque de bras
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 12:35 

    La filière paysagiste française a enregistré une croissance de 60% en dix ans pour atteindre 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, a annoncé jeudi l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep). Portée par une "demande croissante de nature et ... Lire la suite

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Rolls Royce propulsé par ses moteurs d'avion
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 12:25 

    Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank