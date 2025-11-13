Tencent fait mieux que prévu au 3T grâce aux jeux vidéo

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant chinois de l'internet Tencent a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre, selon un communiqué publié jeudi, grâce à la forte croissance de son activité de jeux vidéo en Chine.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 192,9 milliards de yuans (27,2 milliards de dollars), en hausse de 15% sur un an, selon un communiqué publié sur le site internet de la Bourse de Hong Kong.

Ce chiffre représente le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres et dépasse les prévisions de Bloomberg, qui tablait sur près de 189 milliards de yuans.

Le bénéfice net du troisième trimestre a progressé de 19% sur un an, un résultat là aussi supérieur aux prévisions de Bloomberg.

L'entreprise basée à Shenzhen est un acteur majeur du secteur mondial du jeu vidéo et est également présente dans d'autres domaines tels que le "cloud" (informatique dématérialisée), le divertissement et l'intelligence artificielle (IA).

Cette année, la société a profité d'une période prolongée de confiance des investisseurs dans l'IA, ce qui a permis à la valeur de son action à la Bourse de Hong Kong de presque doubler depuis janvier.

Ces excellents résultats interviennent alors que les investisseurs internationaux s'inquiètent de plus en plus d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, après des mois d'enthousiasme débordant.

Les résultats ont montré que la génération de trésorerie au troisième trimestre a été soutenue par une hausse de 15% sur un an des revenus générés par les jeux en Chine.

L'activité internationale de jeux de Tencent, plus modeste que son activité nationale, a quant à elle bondi de 43% sur un an, selon les résultats.

Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré que ces résultats reflètent "des tendances positives dans les jeux, les services marketing, la fintech et les services aux entreprises".

Ces dernières années, Tencent s'est efforcé d'intégrer des fonctions d'intelligence artificielle à WeChat, l'application multifonctionnelle qu'elle exploite et qui est largement utilisée en Chine.

"Nos investissements stratégiques dans l'IA portent leurs fruits dans des domaines tels que le ciblage publicitaire et l'engagement des joueurs", a-t-elle indiqué, soulignant les "résultats encourageants" obtenus dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir l'utilisation de son chatbot Yuanbao au sein de WeChat.