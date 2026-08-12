Tencent affiche un bénéfice net en deçà des attentes au 2T

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant chinois d'internet Tencent a publié mercredi un bénéfice net en deçà des attentes pour le deuxième trimestre, alors que ce mastodonte du jeu vidéo et de la publicité cherche à rentabiliser ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise, dont le siège se situe à Shenzhen dans le sud de la Chine, est un acteur majeur de l'industrie mondiale du jeu vidéo : elle possède le studio Riot Games, éditeur de "League of Legends", jeu vidéo très populaire dans le milieu de l'e-sport.

Le groupe est présent dans d'autres secteurs, du cloud (informatique dématérialisée) au divertissement.

Il est aussi l'opérateur de l'application multifonctions chinoise WeChat (messagerie, réseau social, paiement), utilisée par plus d'un milliard de personnes.

Au deuxième trimestre 2026, le bénéfice net de Tencent s'est établi à 56 milliards de yuans (7,2 milliards d'euros), en hausse de 0,7% sur un an, selon un document transmis à la Bourse de Hong Kong.

Ce chiffre représente une chute de 4% par rapport au trimestre précédent, et n'atteint pas la prédiction de l'agence Bloomberg, à 58,4 milliards de yuans.

Toutefois, son chiffre d'affaires s'est accru de 11% sur la période, à 204,8 milliards de yuans (26,3 milliards d'euros), dépassant les prévisions de Bloomberg.

"Nous faisons des progrès considérables dans l'établissement d'un nouveau Tencent, porté par l'IA, en matière d'intelligence, d'applications et d'infrastructures", a salué l'entreprise dans son document.

Tencent, comme les chinois Baidu et Alibaba, a accru massivement ses investissements dans l'IA ces dernières années.

Mais plus tôt en 2026, son fondateur Pony Ma avait reconnu que les précédentes initiatives de Tencent en matière d'IA étaient comparables à un bateau "prenant l'eau" : "nous espérons tout de même que ce bateau pourra naviguer plus vite", avait-il déclaré.

Selon des informations de presse, Tencent serait en discussion pour récupérer des parts de la start-up d'IA Manus et en devenir le principal actionnaire.