Tempête Ciaran et assurances : "Chacun doit pouvoir faire un geste", juge le porte-parole des députés du camp présidentiel

Des dégats importants ont été constatés dans le nord-ouest de l'Hexagone, jeudi 2 novembre, suite à la tempête dont les vents ont par endroit avoisiné les 200km/h.

Des arbres couchés au Croisic, après le passage de la tempête Ciaran (illustration) ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

La vigilance rouge vent a été levée après le passage de la tempête Ciaran dans le nord-ouest de la France métropolitaine, soumis à un épisode extrême. Plusieurs records absolus de vent ont été battus dans le Finistère, avec 193 km/h Plougonvelin, 172 km/h relevé à Ploudalmézeau, 170 km/h à Lanvéoc ou encore 155 km/h à Brest. Le préfet du Finistère a évoqué lors d'un point presse des rafales "à 207 km/h à la pointe du Raz.

1,2 million de foyers ont été privés d'éléctricité dont 780.000 en Bretagne, selon Enedis, et l'heure du bilan des dommages approche. Interrogé sur l'opporturnité d'un "effort supplémentaire" des assurances vis-à-vis des sinistrés, le député Benjamin Haddad "espère que ce pourra être le cas".

"On verra ce que décidera le gouverment, mais chacun doit pouvoir faire un geste", a commenté le parlementaire, porte-parole des députés Renaissances à l'Assemblée nationale, sur le plateau des Quatre Vérités de France 2 , jeudi 2 novembre.

La tempête Ciaran, qui s'est abattue sur l'ouest de la Bretagne puis le Cotentin au cours de la nuit de mercredi à jeudi, "a provoqué de nombreux dommages sur le réseau public de distribution d'électricité dans le quart nord-ouest du pays (arbres tombés sur les lignes électriques, pylônes et câbles arrachés)", a indiqué Enedis dans un communiqué. Enedis a mobilisé "3.000 salariés et prestataires" qui se tiennent "prêts à intervenir, dès que les conditions le permettront, pour rétablir au plus vite l'électricité dans les zones impactées", souligne le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Côté lignes à haute et très haute tension, "13 lignes électriques ont été mises hors tension" par la tempête sur le réseau de RTE, gestionnaire du transport de l'électricité, a indiqué à l'AFP la filiale d'EDF, dont les équipes étaient à pied-d'oeuvre pour rétablir ces lignes. Le bilan n'est cependant pas comparable avec les tempêtes Lothar et Martin qui avaient touché la France fin 1999, lors desquelles plus de 1.000 pylônes avaient été touchés et 184 postes électriques hors service, a souligné RTE.