Tempête Alex : Jean Castex redoute un lourd bilan

Ce samedi 3 octobre, Jean Castex était en direct de Nice (Alpes-Maritimes) pour faire le point sur les dégâts provoqués par la tempête Alex. Le Premier ministre a annoncé avoir pris certaines mesures : « J'ai décidé dès ce matin de déployer des forces complémentaires de l'armée. Dès à présent, des hélicoptères lourds et très rapidement un régiment du génie ainsi que le Centre national des ponts de secours (...) pour aider à des mesures d'urgence et de reconstruction », a-t-il annoncé.

Jean Castex a également eu une pensée pour les Français touchés. « Nous débloquerons également des secours d'extrême urgence pour les familles qui ont dû quitter leur habitation. » Puis, il ajoute : « J'ai d'ores et déjà engagé la procédure de catastrophe naturelle (...) afin que le conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron puisse la déclarer dès mercredi prochain. »

« Vive inquiétude sur le bilan définitif »

À ce sujet, le Premier ministre Jean Castex a fait part de sa « vive inquiétude sur le bilan définitif » des graves intempéries dans les Alpes-Maritimes où huit personnes sont signalées disparues et où on est sans nouvelles « de très nombreuses personnes ». Le bilan est « à ce stade : au moins huit (personnes disparues) certaines, et de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles. Je ne vous cache pas notre vive inquiétude sur le bilan définitif de cet

